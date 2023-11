«Hold kjeft»: Tonen stiger i rommet mellom MR, PS og PTB

På venstre side ba Ecolo-Groen, gjennom Simon Moutquin, om umiddelbar anerkjennelse av en palestinsk stat, en embargo på koloniprodukter, eller krigsforbrytelsene til israelske bosettere og militære tjenestemenn som forbyr adgang til europeisk og belgisk territorium.

I CD&V ba Else van Hoof igjen om et forbud mot import fra koloniene, mens regjeringsavtalen forble begrenset til å implementere differensieringspolitikken. En regjeringskilde indikerte imidlertid at saken ble kort diskutert under Kern (kontrollkabinettet) som ble holdt onsdag.

PS på sin side gjentok sin oppfordring om en umiddelbar våpenhvile. «Hva er en humanitær våpenhvile? Vi stopper i noen dager, noen timer og starter så igjen? Dette er den umiddelbare våpenhvilen vi trenger,» bønnfalt Malik Ben Achour, og det samme gjorde Peter Mertens (PTB, opposisjon). Israelsk ambassadør.

Stilt overfor disse divergerende synspunktene i flertallet, var statsminister Alexandre de Groove (Open VLD) nøye med å fokusere sine synspunkter på konkrete tiltak, «konsekvenser», som Belgia kunne levere til støtte for fred. Han ba om en slutt på volden, en tilbakevending til forhandlingsbordet, muligheter for sivile og en tostatsløsning som «respekterer 1967-grensene».

I en pressemelding utstedt før plenumsmøtet sa samarbeidsminister Caroline Janes (Wouruit) at «regjeringen vurderer for tiden muligheten for å anerkjenne Palestina som en uavhengig stat, i partnerskap med likesinnede europeiske land.» Statsministeren kommenterte ikke dette.

I opposisjon beklaget Georges Dalmagne (Les Engages) advarselen, og ba statsministeren om å «forsterke sin politiske agenda».

Israel-Hamas: Statsminister Alexandre de Grooves subtile utvikling en måned etter massakrene

Snakk høyere

Sesjonen ble preget av et sammenstøt mellom Michel de Maegd (MR) på den ene siden, Nabil Boukili (PTB) og Ahmed Laaouej (PS) på den andre. Liberal vendte seg til de kontroversielle synspunktene til flere venstreorienterte skikkelser, og siterte Jean-Pascal Labille, André Flahaut, Zakia Khattabi og Fouad Ahidar. «Alt dette forhindrer en konstruktiv debatt,» beklaget parlamentsmedlemmet, som gjenspeiler kommentarer fra den tidligere franske nasjonalfrontens president Jean-Marie Le Pen, som kalte Shoah en «historiens detalj». Sammenligningen utløste et ramaskrik på venstresiden, med kommunistiske og sosialistiske representanter som påpekte at MR ikke fordømte Israels svar og ikke fokuserte på ofrene. «Hold kjeft,» mr. svarte de Macedt tørt.

Til slutt fordømte Peter de Roover (N-VA) «hykleriet» til visse partier, uten å navngi dem. «Hvor var du da de grusomme hendelsene fant sted i Jemen eller øst i DRC?» spurte han.

Alexandre de Crouw reiser til Paris fredag ​​morgen for fredsforum, der utenriksminister Hadjah Lahbib vil være denne torsdagen.

Sesjonen begynte med ett minutts stillhet «til hyllest til alle de sivile ofrene for den israelsk-palestinske konflikten», med ordene som ble brukt av Chamber Elian Tilleaux.