Holdbar og modulær: Konfigurasjonsbæremaskinen starter i Tyskland

Framework har levd opp til sitt ord: forhåndsbestillingsfasen for de tre europeiske landene har nå begynt, med tilgjengeligheten av lett reparerbare bærbare datamaskiner eksklusivt i USA og Canada fra midten av 2021. Bærbare datamaskiner kan forhåndsbestilles fra Tyskland, Storbritannia og Frankrike om kvelden 16. desember (i går).

Framework bærbare kommer i tre forhåndsdefinerte enhetstyper: Core i5-1135G7, med 8 GB RAM, 256 GB SSD og Windows 10 Home (den laveste) Prisen for den grunnleggende konfigurasjonen starter på 1149 euro. Det er veldig fornuftig å gå for middels ytelsesvarianten: Core i7-1165G7, 16 GB RAM, 512 GB SSD og Windows 10 Home – men koster umiddelbart 1599 dollar. For 2279 euro får vi en bærbar datamaskin på en profesjonell modell med vPro-kompatibel Core i7-1185G7, 32 GB RAM, 1 TB SSD og Windows 10 Pro. En Intel Wi-Fi 6-modul er overalt på brettet – og arbeidsminnet og SSD-en kan endres når som helst på grunn av tilbakemelding.





DIY modell

I tillegg finnes det en DIY-versjon for DIY-entusiaster. Prisene for Core i5-1135G7 (allerede demontert) og – dette er nytt – en ren telefon med forhåndsinstallert WLAN-modul fra 99 899. Framework bestemte seg for å gå med sistnevnte på grunn av frustrasjonen og snublesteinen i Nord-Amerika på grunn av de svært vanskelige kontaktene å sette inn i antennekablene.



Framework selger også en bærbar DIY-modell. (Bilde: Framework)

DIY-versjonen har ikke SSD og RAM ennå. Relaterte moduler og kort kan bestilles fra rammeverket (500GB til 4Dbit og valgfri DTR4 3200 RAM opptil 8GB til 64GB), men du kan få dem selv. Andre steder – kompatibilitet på eget ansvar. Du kan bestille Windows 10-lisenser, kjøpe en selv eller installere Linux.

For livet kommer ikke DIY-versjonen med en strømforsyningsenhet, i motsetning til de prefabrikerte strukturene; Den bærbare 60-watts USB-C-strømforsyningen med GaN-teknologi koster ytterligere 49 euro.

Modularitet av grensesnitt



Alle grensesnitt er utskiftbare, noe som gjør det mulig å tilpasse den bærbare datamaskinen til personlige behov. (Bilde: Framework)

Prisene som er angitt er gyldige for konfigurasjoner med fire USB-C-porter for tre prefabrikkerte utstyrstyper, og gjør-det-selv-modellen har ikke disse utvidelsesmodulene. De som liker eller trenger andre grensesnitt kan bygge dem separat: foruten USB-C (10 euro), kan du velge mellom USB-A (10 euro), microSD-kortleser (20 euro) og skjermutganger. DisplayPort- eller HDMI-format (20 euro hver). Det er også 250 GB (75 euro) eller 1 dbit (160 euro) minneutvidelser.

Uavhengig av hvilken modell som er valgt, er det mulig å bestille én bærbar PC per bestilling (uten fraktkostnader). Betaling kan kun gjøres med kredittkort. Et depositum på 100 euro kreves ved bestilling, og restbeløpet betales kort tid før forsendelse. Dette forventes å finne sted i februar 2022 for det første partiet med bærbare datamaskiner som fortsatt er tilgjengelig (pakke 8). For påfølgende leveranser er det ennå ikke satt noen dato; I Nord-Amerika ble det utført mange leveranser på månedlig basis.

Tilpasninger

Europeiske kunder fikk ikke den originale bærbare modellen: På grunn av brikkemangel var Realteks opprinnelig planlagte lydkodek ikke lenger tilgjengelig, så konfigurasjonen valgte tempokodeken. Så engstelige venteproblemer forårsaket av Realtek lyddriver bør være en saga blott. Gjeldende BIOS-versjon 3.06 som kreves for tempo-hovedkort har en annen feil som forhindrer lading når batteriet er helt tomt, men problemet ble identifisert og løst for lenge siden med en oppdatering. Levering skjer her.

Rammen har blitt tilbudt i Nord-Amerika og siden forhåndssalget i Europa kan erstatningspanelrammen i knall oransje, ifølge Henry Ford, rammes inn gratis i alle farger i Europa. Så lenge det heter svart. Markedet som Framework offisielt selger sine reservedeler for er ennå ikke lansert hos oss. Dette minner om Nord-Amerika, hvor markedet ikke fungerte før noen måneder etter at salget av bærbare datamaskiner startet.











Reparasjonsevne

Med en forhåndssalgsstart i Frankrike er poengsummen kjent i henhold til reparasjonskoden som er anbefalt av lov i dette landet: Framework Laptop 10 får en poengsum på 9,7. Nirav Patel, grunnleggeren av strukturen, forklarer litt. Avvik fra riktig poengsum på 10/10 forklarer forskjellen, da tilgjengeligheten av reservedeler er spesifisert på en konservativ måte. Konseptet har ikke endret seg, og løftet om å oppgradere den bærbare datamaskinen når hovedkortet med den nyere, kraftigere prosessoren er tilgjengelig er gyldig.

Patel bemerket også den potensielle misnøyen til de som er interessert i disse landene, ettersom andre tastaturplasseringer (Belgia, Italia, Spania, Sør-Korea, Taiwan) allerede er oppført: Vi har valgt gjeldende preferanse basert på kundenes interesse (e-posttilgjengelighet og logistikk tilgjengelig i eX-land og andre land nevnt ovenfor). Salget er planlagt å starte i 2022.