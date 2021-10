Holland endrer statistikken, noe som gjør deg svimmel

Holland hadde allerede scoret 9 mål på 6 seriekamper spilt denne sesongen, 18 mål på 12 kamper, Alle turneringer og landslag inkludert. Det ser ut til at nordmannen tydeligvis nekter å kutte sitt vanvittige racing til topps. Han er 21 år gammel.

Forrige uke, Videoen der Bundesliga hånet sin strålende nøyaktighet, gikk viralt på internett. En karikatur ble presset for langt, men den var ikke langt fra virkeligheten.

Det er så enkelt. Holland har scoret flere mål enn RB har spilt siden eksplosjonen i Salzburg: 99 mål på 95 kamper fra mai 2019.

Holland var 18 år gammel da han begynte å score. De som tilskrev hans 29 mål på 27 kamper med Salzburg til svakhet Det østerrikske mesterskapet måtte raskt revurdere ordene sine.

Siden han kom til Bundesliga, har garnene skjelvet i en uutholdelig fart. Siden læreren (!) Kom til Tyskland for 23 tvillinger, To treenigheter og til og med en firemanns, den norske ‘cyborg’ eksisterer allerede 70 mål på 68 kamper for Borussia Dortmund. Fra begynnelsen av livet hans er vi det 131 mål på 177 kamper … Nesten utenkelig.

Enestående kunstner, Holland skinner også I Champions League (21 mål på 18 kamper) Og logisk nok gjør de beste klubbene på planeten spytt. Fremtidig utveksling som noen klubber kan kjøpe. Vi siterer allerede byen Manchester som er klare til å gjøre alt for å tiltrekke seg tjenestene neste sommer. Paris Saint-Germains interesse for å kompensere for den annonserte avgangen til Kylian Mbabane har også blitt nevnt.