Holland er allerede nær en utrolig bragd i Norge

Hvem kan stoppe Erling Holland? Imponerende med Manchester City, den norske kolossen er like imponerende som landet hans. Torsdag var det Kypros som sank i møte med makten til sin innbyggerscorer. Forfatteren av doublen, han ledet laget sitt til en 4-0-seier som har startet nordmenns løp for å kvalifisere seg til EM 2024 på nytt. Faktisk er de bare to poeng bak Spania (med en kamp på hånden) og dette vil krysse deres vei under den etterlengtede kampen denne søndagen.

Holland er seks mål unna rekorden

I dette tilfellet kan tidligere Borussia Dormund nærme seg en utrolig prestasjon. Faktisk har han allerede scoret 27 mål i alle konkurranser for landet sitt… på 27 kamper. Han trenger bare seks mål for å gi Jørgen Jue flest mål i Lions historie. Merk at Juve opptrådte fra 1929 til 1934, så denne plata er 90 år gammel. Vi kan med rimelighet tenke oss at han vil oppnå denne bragden en dag, det gjenstår å se når det blir.

