Holland er ute av EM 2024-kvalifiseringen med Norge

Erling Holland @xGonzalesxPhoto/Jan-ErikxEriksenx Slag for Norge: Holland går glipp av kvalifiseringskamper mot Spania og Georgia

Norge har blitt rammet av dårlige nyheter mens de forbereder seg til å spille sine første kamper EM 2024-kvalifisering. Fremover sentrum City of Manchester og norsk superstjerne Erling Holland Kan ikke delta på møter på grunn av smerter i lysken etter kampen Burnley. Fraværet er et slag for det norske landslaget, som regner med at stjernespissen deres skal skinne i de neste kampene.

der Norges Fotballforbund Han bekreftet denne nyheten på sin offisielle nettside Holland Landslaget ble tvunget til å reise hjem etter rallyet. » Erling Det var vanskelig å forstå at han ikke kunne spille for laget», sa landslagssjefen. Stale Soulbakken. «Heldigvis har denne gruppen fortsatt mye selvtillit, talent og samhold for å tjene poeng i de neste kampene. Vi skal ikke senke hodet en millimeter, men fortsette å jobbe for å være så klare som mulig til lørdag og tirsdag.

Norge møter Spania lørdag 25. mars og Georgia tirsdag 28. mars.

Men til tross for fraværet av stjernen deres, er nordmenn fortsatt selvsikre og tror fortsatt på laget sitt. Holland Han var en nøkkelspiller for Norge I tidligere landskamper ville hans fravær ha etterlatt et stort tomrom i laget. Han er for tiden en av de beste spillerne i Europa 28 mål på 26 seriekamper I denne sesongen. Så hans tilstedeværelse ville vært en betydelig ressurs for nordmennene, men de må nå slite uten ham.