Holly Willows ‘linje med naboene’ planlegger å utvide 6 3 millioner herskapshus med 6 senger

Holly Willoughby sies å ha landet i tråd med naboene i en plan om å legge til en utvidelse til hennes 3 millioner dollar herskapshus.

Morning-programlederen, 40, og ektemannen Dan Baldwin har lagt fram planer for kommunestyret om å legge til en første etasje og bakre utvidelse til herskapshuset deres i det sørvestlige London.

Den luksuriøse edwardianske puten, med utsikt over Themsen, har allerede seks soverom, men de sies å ønske å legge til flere.

Men en nabo sendte et brev til rådet med beskjed om at støy og forstyrrelser forårsaket av bygningsarbeidet ville være konstant.



Planene om å legge til en utvidelse på to etasjer ble avvist i 2016 fordi innbyggerne sa at området ville bli ødelagt.

Nå skal Holly og Dan ha revidert planene sine, men naboene deres er ikke fornøyd ennå.

Brevet sett Solen, Sa: “Arbeidsplassen min er perfekt etter planen og å være støyende i flere måneder hele dagen og hele uken er ikke levestandarden for å bo i et så dyrt område.



“Jeg betaler ikke skatt for å få dette nivået av forstyrrelser, det er ikke livskvaliteten. Jeg motsetter meg totalt og benekter å gå videre med planen.

“Dette prosjektet er ikke ment å fikse et viktig aspekt av bygningen. Det representerer en tråd for menneskene som bor der, som bare er for luksus.”

Planbyråer for paret sa at den foreslåtte utvidelsen ville “bidra til å balansere de to vingene i huset”.



Søknaden er i de tidlige stadiene av offentlig konsultasjon frem til 14. mai, så det er ennå ikke tatt en beslutning.

Det ble gitt tillatelse til å bygge en kjellerutvidelse før Holly og Dan.

Kontakt Mirror Hollys representant og vent på tilbakemelding.