HomePod: en prototype med LCD-skjerm på bildet

Apple jobber med en HomePod hvis topp vil inneholde en liten LCD-skjerm som kan vise informasjon.

Opprinnelig var det prototypesamleren Kosutami som la ut bilder av andregenerasjons HomePod-deler på X, hvorav en er ganske forskjellig fra modellen. nåværende modeller. Den som er designet for å romme skjermen. Et annet skudd fulgte, denne gangen av en HomePod, med denne skjermen som kjørte og viste en applikasjon for å teste operasjonen «LcdUTest».

Kilder til 9to5Mac ha han hevdet at det faktisk var en HomePod under utvikling (registrert B720) og ikke en gammel prototype som Apple ikke hadde fulgt opp.

Nettstedet bemerker at Apple har revidert enkelte tvOS-apper, som fungerer som grunnlaget for HomePod-systemet, slik at de kan fungere i andre visningsforhold enn på TV-er. Apple Music og podcaster ville være de første som kan bruke denne lille skjermen.

Andre detaljer samlet, når du lytter til innholdet, vil skjermen vise farger avhengig av tonene på albumomslaget eller podcasten som spilles. Den kan også vise hastevarsler som krever handling, for eksempel å ta et anrop eller svare på en melding.

