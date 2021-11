Homo bodoensis: den nye arten som en gruppe forskere anser som “menneskets direkte stamfar”

8 timer siden

Med dette mener forskerne at eksisterende fossiler fra den chibanske perioden tradisjonelt har blitt kalt Homo heidelbergensis eller Homo rhodesiensis, to kategorier som de sier ofte har blitt beskrevet på motstridende måter.

Bevæpnet med dette argumentet, analyserte Roksandic og teamet hans en serie chibanske fossiler funnet i Afrika og Eurasia, og konkluderte med at kategoriene Homo heidelbergensis eller Homo rhodesiensis ikke lenger skulle brukes og grupperes under en unik ny etikett: Homo bodoensis.

Roksandic og hans kolleger hevder at Homo bodoensis er den direkte stamfaren til mennesker, og at den inkluderer de fleste av de tidlige chibanske menneskene i Afrika og noen i Sørøst-Europa.

Studieforfatterne håper at bruken av kategorien Homo bodoensis vil bidra til å lette kommunikasjonen og kaste lys over den chibanske perioden.

Ifølge Roksandic har taksonomien til Homo bodoensis allerede blitt akseptert av Den internasjonale kommisjonen for zoologisk nomenklatur, organet som er ansvarlig for å sikre riktig bruk av de vitenskapelige navnene på dyr.

