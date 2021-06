Hong Kong faller ut av den mest motstandsdyktige asiatiske økonomien

Hong Kong har mistet plassen som Asias mest motstandsdyktige økonomi til Singapore på grunn av politiske spenninger. I en studie av FM Global falt Hong Kong syv plasser fra 19 til 26 i motstandsdyktigheten, hovedsakelig på grunn av økte politiske risikoer og spenninger. I underkategorien politisk risiko gled Hong Kong 56 plasser til 81 på grunn av anstrengte forhold til Kina og dets aktive pro-demokratiske bevegelse, ifølge selskapet.

I mellomtiden var Singapore den største motoren i regionen, og klatret 10 steder til 12. totalt takket være inkluderingen av nye jordskjelvdata som ble innlemmet i 2021-indeksberegningene.

Kina er delt inn i tre regioner på grunn av varierende eksponering for naturlige farer som vind, flom og jordskjelv. De sentrale og vestlige delene av landet falt seks poeng fra 65 til 71 på grunn av økt eksponering for jordskjelv. De østlige regionene falt ni steder til 77 på grunn av mangel på oljetilførsel og muligheten for kraftig stigende priser, i tillegg til den forverrede kontrollen av korrupsjon. Andre steder i Asia var land og territorier i andre halvdel av indeksen, med Thailand som det høyeste (70), etterfulgt av Indonesia (82), Filippinene (89) og Vietnam (96).

På den annen side var Danmark det mest motstandsdyktige landet, og steg fra tredje plass i fjorårets indeks til førsteplass noensinne, etterfulgt av Norge og Luxembourg. Indeksen var basert på totalt 12 faktorer som gjenspeiler økonomiske forhold, risikokvalitet og forsyningskjede i land, og 130 land og territorier studeres i den nåværende vurderingen.