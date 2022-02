Hong Kong, historien til en by som ble overveldet av koronaviruset to år etter epidemien

Hva er situasjonen i dag?

Siden utbruddet av epidemien har Hong Kong tatt inn alle Govt-19 pasienter på sykehuset, noen av dem har ingen tegn eller symptomer.

I store deler av denne uken har sykehus ventet på pasienter, noen eldre mennesker, på bårer ute i de svært kalde temperaturene i regionen.

Andre engstelige pasienter sto i spissen for disse institusjonene, med risiko for å utsette forbipasserende for viruset.

“Bare et mindretall bør legges inn på sykehus“, forklarer AFP-epidemiolog Ben Cowling at han ber pasienter med mindre eller ingen symptomer om å isolere seg hjemme.

Hvordan forklare situasjonen?

Hong Kong følger prinsippet om “alltid”.Null-Govt“Kina har praktisk talt avskåret seg fra fastlandet, og påtvingt alle nykommere langsiktig isolasjon.

Mais”Fra midten til slutten av 2021 har kostnadene for å fjerne fordelene (viruset) fra Hong Kong økt.“David Owens, grunnlegger av OT&P Health Practices, skrev i en artikkel.

Til tross for tilgjengeligheten av effektive vaksiner, er det ingen virussirkulasjon i byen takket være denne politikken.Zero Govt“Faktisk er mange Hongkonger, spesielt de mest sårbare eldre, skeptiske til behovet for å bli vaksinert. Bare 43 % av personer i alderen 70–79 og 27 % av personer over 80 år har fått minst to doser denne dagen.