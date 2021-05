Hong Kong planlegger å tvinge utenlandske husarbeidere vaksine mot regjeringen Hong Kong

Regjeringen i Hong Kong har diskriminert planene om å tvinge millioner av utenlandske innenlandske arbeidstakere til å vaksinere seg mot Govt-19 eller miste jobben.

Etter å ha blitt diagnostisert med de fleste epidemiene i samfunnet, har byens 370 000 husarbeidere blitt massivt utsatt for obligatorisk testing og flagget av programmer for obligatoriske vaksiner.

I følge tiltakene må arbeidstakere vaksineres før kontraktene fornyes, og enhver innkommende arbeidstaker må vaksineres for å komme inn i Hong Kong.

De fleste av Hong Kongs hjemmearbeidere er arbeidsinnvandrere, hovedsakelig fra Filippinene Og Indonesia, og ingen andre utenlandske arbeidere er isolert mot obligatoriske vaksinasjoner, noe som tiltrekker seg kritikk Filippinene Offiserer. Landets utenrikssekretær, Teddy Lox Jr., berømmet levering av gratis vaksiner til husarbeidere i Hong Kong, men sa at det ville isolere dem for å gjøre det obligatorisk å “redusere diskriminering”.

“Hvis dette er en spesiell fordel, er det urettferdig for andre nasjoner. Hong Kong kan gjøre det bedre enn det, ”sa han.

Iman Villanueva, talsmann for den asiatiske koordineringskomiteen for migrasjon, kalte den gjennomførte testingen og foreslåtte vaksiner som “diskriminerer husarbeidere på verst mulig måte og sosial ekskludering” og beskyldte regjeringen for å “true” arbeidere ved å knytte vaksiner til kontrakter.

“Mange treningssentre reagerer ikke slik når det er eksplosjoner Dansestudioer, Restauranter, banker osv., ”Sa han til Stand News-avstemningen. “Fordi vi har enkle mål og ofre for dem. Fordi de vet at vi ikke har mye valg, men å følge deres diskriminerende, urettferdige og urettferdige dump eller gå ut av arbeid.”

Lox ‘kommentarer kommenterte synspunktene til den filippinske viseambassadør Raleigh Tejada, som sa at hans kontor var veldig støttende for Hongkongs gratis vaksinasjonsprogram, men at det burde være ikke – diskriminerende hvis det skulle bli obligatorisk for ansettelseskontrakter, og at “på samme måte lokaliserte andre arbeidsinnvandrere har ingen følelse av isolasjon “.

For å forklare de nye reglene sa Hong Kongs arbeidsminister, Dr La Si-kwang, at “høyrisikogruppen” hovedsakelig tilbrakte ferien med venner, noe som kan føre til familierepidemier. Migrasjonsarbeidere, som vanligvis reiser alene til Hong Kong, tar en dag fri i uken, borte fra hjemmet der de jobber og ofte samles på offentlige steder.

“På sikt må vi tenke på hvordan vi kan vaksinere flere husarbeidere,” sa loven.

Regjeringen i Hong Kong på søndag Sa Arbeidsdepartementet “utvikler relevant informasjon” om obligatoriske vaksiner. Det sa at det obligatoriske testprogrammet ikke diskriminerte på grunnlag av rase eller status, men ikke adresserte påstander om programmer for obligatoriske vaksiner.

Det appellerte til alle arbeidstakere om frivillig å vaksinere seg selv “for å beskytte sin egen helse og livene til deres arbeidsgivers familier og andre, og å unngå å bli utsatt for rutinemessige tester i fremtiden.”

Det oppfordret arbeidsgivere til å oppmuntre sine arbeidere og gi dem tilstrekkelig hvile etter vaksinasjon. De som ikke kan vaksinere av helsemessige årsaker, kan få fritak.

Søndag helsemyndigheter sa at det ikke ble oppdaget noen sosiale overføringssaker for andre dag på rad. Det har vært rundt 20 de siste to ukene.