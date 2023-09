Honkai Impact 3rd Part 2: Nytt romkapittel og forbedret spilling

HoYoverse, en utvikler og utgiver av interaktive spill, kunngjør den etterlengtede utgivelsen av del 2 av Honkai Impact 3rd. Denne nye fasen av eventyret markerer en betydelig utvikling av spillet, og tar spillere med på en episk romreise utover jordens grenser.

I dette nye området vil spillere få muligheten til å møte nye allierte fra ulike bakgrunner mens de spiller «Dream Chaser». Men det er ikke alt, siden selve kampsystemet har gjennomgått en radikal overhaling, og lover en enda mer fengslende opplevelse under sammenstøt.

Spesiallanseringsarrangementet Honkai Impact 3rd Part 2 starter 22. september kl. 20.00 (UTC+8) på den offisielle @HonkaiImpact3rd YouTube-kanalen, med en helt ny konsepttrailer og gameplay-demo. En begivenhet som ikke bør gå glipp av alle fans som er utålmodige etter å oppdage nye produkter.

I den første delen av Honkai Impact 3rd blir verden truet av en mystisk styrke kjent som Honkai. «Valkyrier», modige unge kvinner, reiser seg for å beskytte menneskeheten i sin kamp for å overleve. Siden lanseringen på mobile enheter har spillet tiltrukket seg et internasjonalt publikum, og ankomsten på PC via Epic Games Store har gjort det enda mer tilgjengelig.

Del 2 av Honkai Impact 3 markerer et stort vendepunkt ved å frakte spillere til Mars, en beboelig planet full av sivilisasjon og mystikk. Forbedringer av kampsystemet, inkludert «Astral Ring»-mekanikeren, vil gi spillerne en ny opplevelse.

Honkai Impact 3rd Part 2 er offisielt planlagt utgitt i februar 2024. Følg med for flere interessante detaljer.