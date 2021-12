Honor har gitt ut sin første mappesmarttelefon, Magic V

Etter Samsung, Xiaomi, Oppo eller Google, er Honor i ferd med å gi oss en første titt på sin fremtidige sammenleggbare smarttelefon.

Siden løsrivelsen fra morselskapet Huawei har Honor fortsatt sin vei Godt er dårlig. Som alle produsenter tilbyr den for øyeblikket noen interessante innovasjoner i påvente av CES 2022; I dag oppdager vi dens første rømningseffekt i verden av sammenleggbare smarttelefoner, Honor Magic V.

Den kinesiske produsenten kunngjorde den kommende utgivelsen av denne enheten i et Twitter-innlegg oppdaget av The Verge. Dessverre er det ingen teknisk informasjon å lære. Innhold som vagt uttrykker bildet av maskinen, selvfølgelig har vi rett til å lage elegant, men veldig mystisk gjengivelse. Vi kan faktisk skille den populære nøkkelen, men det er ikke mulig å trekke ut detaljene til andre elementer som fotomodulen.

Uttrykk alle muligheter. Dette er Honors første sammenleggbare flaggskiptelefon #HONORmagicV. pic.twitter.com/kijORIGxg1 – Ære (på Honorglobal) 22. desember 2021

Fortsatt mystisk enhet

Med hensyn til tekniske spesifikasjoner er det sjelden tilgjengelig informasjon tilgjengelig Elek. Koreanske medier forstår at enheten har en 8-tommers innerskjerm og 6,52-tommers frontskjerm. Dette antyder at Magic V har en rettighet Mer toppunktl Dette lar den åpne seg for å øke skjermens overflate.

Så denne funksjonen vil sette deg i direkte konkurranse med Magic V. Samsung Folding Series. Dette er ikke det eneste punktet som bringer denne enheten nærmere stjernen til sammenleggbare smarttelefoner. Men ifølge The Elek vil denne bruke det samme Veldig tynt glass (For UTG Veldig tynt glass”) Z-fold enn 3.

Den sammenleggbare smarttelefonen er nøkkelutviklingen

De siste årene har sammenleggbare enheter mer eller mindre blitt Rolls-Royce av smarttelefonens økosystem. Dette er et konsept som ser ut til å være demokratisert, som etter hvert kan bli dronningetypen; Så dette viktige stedet har endret seg Sword Battlefield Tegnet Ulike produsenter konkurrerer om å utvikle et avantgarde-image og om å motta den uoffisielle tittelen “King of Innovation”.

Foreløpig dominerer Samsung fortsatt dette segmentet av hode og skuldre. Men hvis koreaneren virkelig går et skritt videre, Avstanden minker gradvis Konkurrentene ønsker Xiaomi, Oppo Eller Google Er klistret til løpet. En konkurranse som Samsung absolutt ville klart seg foruten, men den ville nok vært gunstig for forbrukerne.

Dette kan faktisk redusere gebyrene for dette Mer eksklusiv teknologi, Og per definisjon veldig dyrt. Så vi møtes om noen år for å finne ut om alle produsentene vil fange båndbredden, eller om bretteenhetene vil være fokuspunktet for de rike nerdene.