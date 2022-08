Horizon Worlds, Facebooks «metaverse» er nå tilgjengelig i Frankrike

Facebooks sosiale og virtuelle plattform har offisielt lansert i Frankrike og Spania. Den har for tiden over 300 000 månedlige aktive brukere.

Administrerende direktør for Facebook (Meta), Mark Zuckerberg, kunngjorde tirsdag 16. august ankomsten av hans «metaverse» Horizon Worlds i Frankrike og Spania.

Selskapets sjef kunngjorde det med et bilde som representerer avataren hans foran virtuelle versjoner av Eiffeltårnet og det som ser ut til å representere Sagrada Familia.

«Vi lanserer Horizon Worlds i dag i Frankrike og Spania! Vi ønsker å se folk utforske og skape dype rom, som raskt kan brukes i andre land,» bemerket gründeren på Facebook.

Dette «community»-nettstedet kan bare nås av eiere av Oculus Quest-headsettet. Det er mer eller mindre en «sandbox»-plattform hvor alle kan møtes, diskutere, høre på en konsert eller delta i virtuelle aktiviteter. Vi diskuterer muntlig gjennom headset.

Fra og med april kan brukere åpne «butikker» for å selge virtuelle varer, for eksempel klær til avataren deres. Meta tar en høyere provisjon på disse varene, mindre enn 50 %.

Moderasjon er indikert

Horizon Worlds er tilgjengelig i USA fra 2021, og i februar hevdet Meta rundt 300 000 månedlige aktive brukere. Åpningen er planlagt i Frankrike og Spania, med andre land som snart følger.

Nettstedet, vanligvis forbeholdt voksne, har fortsatt å vekke frykt siden det ble brukt i USA. Disse bekymringene, hovedsakelig knyttet til uholdenhet, viste seg berettiget da mange mennesker, spesielt brukere, nevnte at de var blitt trakassert eller seksuelt overfalt der.

Flere vitnesbyrd indikerer tilstedeværelsen av unge, som deretter kan bli utsatt for potensielle rovdyr. For å imøtekomme disse bekymringene har Meta implementert et sosialt distanseringssystem som implementeres etter brukerens skjønn.

Personvernforkjempere har også pekt på risikoen for å øke innsamlingen av personopplysninger fra selskapet, som allerede er bredt overvåket i denne forbindelse. En Facebook-leder beskrev metaverset som et «giftig» sted, spesielt for kvinner og minoriteter, hvis moderasjon ikke er likeverdig.