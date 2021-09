Horner mener Mercedes ikke vil forhindre retur av Alban F1 til Williams

I forkant av den andre treningsøkten for det nederlandske Grand Prix avslørte Horner at både Williams og Alfa Romeo er interessert i å melde seg på Alban for sesongen 2022.

Etter å ha mistet sin plass til Sergio Perez i slutten av fjoråret, sa Horner at Alphonse, som har vært Red Bulls reserve og testdriver denne sesongen, kan komme tilbake til heltid i løpet av neste uke.

Når han snakket med Sky Sports etter FP2, foreslo Horner at Mercedes kan prøve å forhindre Alban i å gå til Williams på grunn av hans kontakter med Red Bull.

“Vi jobber hardt for å få ham et sete,” sa Horner. “Jeg håper Mercedes ikke blokkerer sjansen hans for Williams. Det blir en stor, stor skam.”

På spørsmål om hvorfor Mercedes hindrer ham i å gå til Alban Williams, svarte Horner: “På grunn av hans kontakt med Red Bull. Så det ville være veldig synd hvis en sjåfør betaler en bot for det.”

“Forhåpentligvis kommer han ikke for å spille, men det er muligheter i begge lag, og vår prioritet er å få ham med i løpet neste år.

“Hvis han ikke kan gjøre det, setter vi ham på en test og legger ham til side fordi vi verdsetter ham så høyt.”

Den nykårede Formel E -mesteren og Mercedes reserve Nike de Vries kjemper om et F1 -sete og får selskap av Williams og Alfa Romeo. Toto Wolf sa at han ville være interessert i å sørge for at De Vries er en del av Mercedes -familien hvis han tar en tur til 2022.

Horner avslørte at Alphonse favorittmål var Williams, men sa at Mercedes prøvde å overbevise den anglo-thailandske raceren.

“Både Alpha og Williams er mer interessert,” sa Horner. “Jeg tror hans preferanse ville være Williams, men han hadde fire telefoner fra teamet ved siden av for ikke å dra dit.”

Horner sa at han ba Alban om å “ignorere” Mercedes innblanding.