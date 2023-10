Hornets angriper 25 løpere i fritt tempo på Virton: «Jeg hadde mye vondt»

«Jeg klamret meg til skjorten min.»

Christabel Wilfart, ©

Christabel Wilfart, fra Chiny, en av personene som ble angrepet av disse hornettene, vitner: «Vi løp da jeg plutselig hørte et ringing i øret mitt. Jeg ville jage beistet, men så kjente jeg store biter på ryggen. Mens jeg så, så jeg et stort dyr som hang.»

Damen var heldigvis ikke alene. I disse frirommene hersket en vakker solidaritetsånd. «Jeg hadde mye vondt og Jeg så at jeg ikke klarte å bli kvitt den: hornet festet seg til skjorten min, husker hun. Jeg begynte å skrike og en gruppe andre løpere kom mot meg og tok ut beistet, som til og med klamret seg til en annen jente. «Vi hadde virkelig vanskelig for å bli kvitt ham.»

Den skadde kvinnen ble brutalt angrepet: hun telte åtte til ni stikk på ryggen, forårsaket av en enkelt hornet. «Vi så tydelig at det var en hornet og ikke en enkel veps: udyret var virkelig enormt!»

I tillegg ble andre personer rammet. «Jeg vet at en annen løper, som meg, ikke klarte å bli kvitt hornet. En annen ble stukket på hatten!»forklarer Christabel Wilfart.

De ringte en ambulanse

Selv om hun fortsatt hadde rundt to kilometer igjen, ville ikke løperen gi opp. «Heldigvis var jeg ikke alene, det er alltid god gjensidig hjelp på disse gratisturene. Senere måtte vi krysse en gate for å komme til RAVeL, og jentene som var med meg foreslo at jeg skulle be politiet ta meg tilbake. Men jeg foretrakk å fortsette».

Da de kom til stedet, dro ofrene til førstehjelpsstasjonen. Dessverre er de frivillige som er tilstede ikke autorisert til å administrere noen medisiner. Så til tross for den beroligende salven som ble brukt på dem, ble de tvunget til å ringe etter hjelp.

«Da jeg kom, med adrenalinfallet fra løpet, kjente jeg smerten enda mer. Ambulansepersonellet ga meg tramadol, et veldig kraftig smertestillende middel som ga meg lindring i noen timer. Jeg fortsatte å ha sterke smerter hele dagen og litt. på mandag. Nødetatene var veldig behjelpelige med å sjekke meg, fordi blodtrykket og oksygenmetningen hadde falt. Heldigvis løste dette seg senere.»

En fri rytme som de 25 berørte deltakerne sent vil glemme.

Bernard Rongvaux, en av arrangørene: «Det er litt skjebne»

Når det gjelder organisering av fri rytme, er vi veldig klar over problemet. Men det er vanskelig å forhindre denne typen hendelser.

Bernard Rongvaux, en av arrangørene av de frie passasjene, kunne bare observere angrepene som til tross for hans store forberedelse ikke kunne forutses.

«Det ser ut til at hornets går der det er dyr, og det var hester i nærhetenstøtter arrangøren. Den første og siste løperen så imidlertid ingenting, det var da løperne i peletonet gikk forbi at de angrep. Jeg tror de ble begeistret av støyen fra publikum. Jeg gjorde merkingen dagen før og om morgenen på sykkel, og igjen senere for å avslutte løpet, og jeg så ingenting heller.»

«Det er uoppnåelig»

Dessverre, til tross for ulempene forårsaket, har arrangøren ingen måte å forhindre at dette skjer igjen: «Det er uoppnåelig. Det er veldig vanskelig å forutsi, spesielt siden vi ikke så noe dagen før. Hadde vi sett noe, eller hvis vi hadde blitt varslet, ville vi ha tatt grep ved å varsle brannmannskapene. Men samme dag som brannmennene kom dro de for å se på stedet og jeg tror ikke de fant reiret. Og uansett sa de til meg at hvis det ikke er noe hus i nærheten, griper de ikke inn. Så vi vet ikke hvordan vi skal gjøre noe. — Det er litt fatalt.avslutter Bernard Rongvaux.

Florian Foulon, fastlege: «Vi må være forsiktige»

I følge fastlege Florian Foulon er prioritet forsiktighet: «Hornetstikk kan være farlig hvis du er allergisk, en veldig liten mengde gift kan forårsake en anafylaktisk reaksjon. For de som ikke er allergiske kan en slik reaksjon også utløses, men ved større giftmengde kan det oppstå mellom ti og femten stikk.» Ved alvorlig reaksjon: alvorlig hevelse, redusert pust, blodtrykksfall; ring 112. Hvis effektene er mindre, anbefales det å konsultere fastlegen. Han eller hun vil foreskrive salver, antihistaminer eller til og med Medrol. «Problemet er at noen som aldri har blitt bitt ikke kan vite om de er allergiske eller ikke. Du må være forsiktig.»