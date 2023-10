Hørsel og dens mysterier | Telepro

Å ha god hørsel er avgjørende for å bedre forstå verden. En berøring, en hvisking, et knirk… gir opphav til en tolkning. Men hva gjør ørene våre så verdifulle?

ikke uten å lytte

Selv uten å se dem, gir hørselen et vell av informasjon om dagligdagse detaljer. Vi vet umiddelbart om det er mye trafikk utenfor, om biler kjører i høy hastighet eller ikke. Vi kan til og med se på lyden av horn om sjåførene er irriterte. Det er også ørene våre som fornemmer atmosfæren: et tomt rom vil ikke ha samme resonans som et fullt rom. Akkurat som en skrekkfilm ikke vil ha samme smak uten lyd… Bankingen på et vindu er et tegn på regn, knitringen i peisen indikerer at bålet er tent. Disse allestedsnærværende lydsignalene påvirker handlingene våre: sirenene til en ambulanse oppmuntrer oss til å reagere raskt, mens den buldrende alarmen til kjøretøyet minner oss på å bruke sikkerhetsbeltet. Våre delikate flagg kan gjenkjenne én stemme blant milliarder av mennesker! Og oppdage opprinnelsen. Selv når vi sover, fortsetter vi å lytte. Hvordan kunne vi ellers protestere mot vår oppvåkning?

ødelagt øre

Imidlertid anslår WHO at «12 % av den belgiske befolkningen lider av hørselstap». Noe som omtrent tilsvarer det globale gjennomsnittet på «én av seks personer»! Mer bekymringsfullt: «Bare en tredjedel av disse personene bruker høreapparat». Imidlertid vet vi at et hørselsproblem «utsetter oss mer for ulykker og fall». Årsaken er den påfølgende nedgangen i overvåking. Som en indikasjon er det fire nivåer av døvhet: mild (20 til 39 dB hørselstap), middels (40 til 69 dB), alvorlig (70 til 89 dB) og dyp (mer enn 90 dB). Støy anses som giftig over 90 dB, det vil si lyden av en drill. «Hvis denne støyforurensningen varer noen sekunder, er den ufarlig, så lenge den ikke gjentas med jevne mellomrom,» advarer øre-neselege Françoise Genard. «En normal samtale når 50 dB. Det er fra 70 dB at en lyd som sendes ut for lenge kan begynne å skade ørene dine.»

Ikke slå det døve øret til!

Tre faktorer påvirker hørselen: alder, genetikk og støyeksponering. «For de to første er det ikke mye å gjøre,» advarer han. «På den annen side, for å bevare hørselen, er det bedre å unngå lyder som er for intense.» «Diskotek, konserter og festivaler med forsterket musikk» kommer ut, advarer Høyere helseråd. Disse tegnene bør varsle deg: tap av forståelse i støyende rom, plystring, overfølsomhet for høye lyder eller tinnitus. Når vi vet at «mellom 10 og 30% av befolkningen er berørt», legger CSS til… Til slutt anbefales det å bruke ørepropper under støyende aktiviteter, for å kontrollere hørselen i tide, redusere lyden av hodetelefoner eller øretelefoner, ikke lyttet på mer enn en time og… forby bomullspinner. Til en god forstår!

Visste du?