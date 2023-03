Hørselstap: hvordan velge riktig høreapparat?

Med befolkningens aldring lider stadig flere av hørselsforstyrrelser, men dette rammer ikke bare eldre. Andre patologiske eller miljømessige årsaker kan også forårsake hørselstap og føre til bruk av høreapparat.

» Hver situasjon er forskjellig og hver pasient er et spesielt tilfelle. «, understreker Benoit Dierge, ekspert på høreapparater og audiologi, leder for sentre audibilis.

God hørsel, bedre mental helse

Med økningen i forventet levealder har det vist seg å opprettholde god hørsel å forbedre menneskelige relasjoner og opprettholde mental helse.

Det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet publiserte en rapport om risikofaktorer for demens i 2020, som avslører at hørselstap er den viktigste forebyggende faktoren. Konklusjonen av denne studien oppmuntret til bruk av høreapparater.

» Det er derfor jeg anbefaler på det sterkeste å ikke vente og tilpasse personer med hørselstap så snart som mulig for å begrense de kognitive risikoene som følger av det. », forklarer vår ekspert.

I tillegg skiller det seg ut at stadig flere unge passer inn», ofte mellom 55 og 65 år », fordi de blir tilkalt i forbindelse med sitt arbeid, må de opprettholde hørselsskarphet.

Audibilis høreapparatmodeller ©Audibilis

Velge høreapparat, hvor skal du begynne?

Det første du bør gjøre er å oppsøke otolaryngologen for å få hørselstapet ditt vurdert og få resept. Basert på dette vil vi kunne finne den mest effektive enheten i henhold til en rekke kriterier: nivå av døvhet, håndteringskapasitet, livsstil, budsjett osv.

«Som audiograf er målet mitt å følge og utruste pasienten korrekt, korrigere hørselen basert på deres personlige situasjon. Jeg starter med å stille deg spørsmål om årsakene til hørselstapet ditt, om hverdagen din, om du er ganske aktiv, om du er utsatt for støyende omgivelser eller ikke… og om budsjettet ditt for å veilede deg mot det best egnede høreapparatet . skreddersydd til dine behov og evnerforklarer Benoit Dierge.

Blant kriteriene som skal tas i betraktning for et adekvat høreapparat under alle omstendigheter, beholder vi arten og graden av hørselstap, livsstil, form og størrelse på øret, det estetiske og komfortsøket, de ønskede funksjonalitetene, for eksempel tilkobling til andre enheter som TV eller telefon, og til slutt budsjettet.

Hvilke typer høreapparater tilbys?

Det er tre hovedtyper avøretelefoner hver presenterer sine indikasjoner kan leses på Audibilis-siden.

Klassikeren bak-øret er det tradisjonelle høreapparatet. Den delen som inneholder elektronikken er bak aurikkelen. Den tilpasser seg alle typer hørsel, men den har den ulempen at den er mer slående enn andre typer høreapparater.

Nesten usynlig, in-ear er verdsatt for sin diskresjon. Inneholder alle høreapparatkomponenter i øret. Denne enheten er imidlertid ikke egnet for alle tilfeller, og bruken skjer fra sak til sak.

Konturen med ekstern øretelefon er et godt kompromiss mellom diskresjonen til in-ear og fleksibiliteten til den klassiske konturen. Det meste av elektronikken sitter i rammen bak øret, mens ørepluggen sitter direkte i øregangen. Men mindre og mer skjør, anbefales det ikke for personer med mindre kjøreferdigheter.

«Hver modell har fordeler og ulemper, så valget tas fra sak til sak. Derfor tilbyr vi en helt personlig service. Selv om en minimum prøveperiode på 15 dager er normen, tar vi hos Audibilis oss den tiden som er nødvendig for riktig hørselsrehabilitering til pasienten er fornøyd. Derfor tilpasses varigheten av forsøket til hver enkeltsier Benoit Dierge.

Oppladbart etui til et Audibilis høreapparat ©Audibilis

Batteri eller oppladbart høreapparat?

Teknologier utvikler seg år for år og oppladbare høreapparater har kommet på markedet. «Men fordelen å vurdere er mer praktisk enn økonomisk. Over en 5-års bruksperiode vil vi nå globalt til samme kostnad», spesifiserer vår ekspert som også påpeker at batteriet kun har to års garanti.

Hva med prisen på et høreapparat?

Økt for noen år siden kan refusjon fra Inami oppnås hvert 5. år, det vil si garantiperioden som tilbys av Audibilis, som tilbyr alle priser fra laveste til høyeste i serien for å tilby et utvalg av tilsvarende enheter til de fleste akustiske situasjoner. mest vanlige og varierte ytelsesbehov.

«I tillegg fakturerer vi først betaling til tredjepart når ØNH-rapporten er validert av medisinsk rådgiver.«legger Benoit Dierge til.

Audibilis tilbyr også en enhet som dekkes av et fellesskap som bare 50 euro gjenstår å betale av pasienten.

