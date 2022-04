Hortens ser Hughes igjen | Zachary forelsket i Constance – her er det 28. april 2022 (episode 388) | Her starter det hele

Her finner du det detaljerte sammendraget som begynner på sesong 2 på forhånd med episode 388 som sendes torsdag 28. april 2022 på TF1. Licandro i sukkerets hemmeligheter. Når Hortens er i alvorlig fysisk og psykisk krise, bestemmer Hooks seg for å besøke The Manipulator (en tidligere regnskapsfører i selskapet). Cayton prøver å ta seg av Hortens når Constance trenger en oppdatering.



Finn hele sammendragetHer starter det hele med episode 388 Sendes på TF1 torsdag 28. april 2022





Clary diskuterer lavtemperaturmatlaging i klassen sin denne uken. Celia skulle veilede 1.årsstudentene… men hun brydde seg ikke etter Hortens» forsvinning. Claire forteller Celia at Mehdi og Daniel har gått til Gendermary … men siden Hortens er voksen kan de ikke gjøre noe.

Tom og Celia Butt leder. Celia tror Tom er en taper.

Mehdi forteller sine 4 sannheter til Daniel Rochemond, som alltid ønsker å bestemme fremtiden

Constance ser på gitarene அவள் Hun forteller Charlene at hun hadde det bra da hun var yngre. Constance ønsker å ta en gitartime i sommer. Emmanuel og Charlene sier at hun ikke burde være på sin plass med tenåringer. Constance er kvalm over at de ikke støtter ham.

Cayton møter Hortens på gaten … han ber henne berolige vennene og familien. Hortens forteller ham at hun vil være alene, men hun føler seg ikke bra. Hortens kan ikke reise seg. Cayton tar Hortons med hjem for å føre tilsyn med huset hans. Hortens samtykker i å sende en melding til foreldrene for å berolige henne.

Licandro inviterer lærerne til å meddele at hele lærerstaben er invitert til konserten. Emmanuel vil ikke komme fordi han representerer makt.

Hortens forteller Cayden at maten på vertshuset er hellig… Plutselig føler hun seg som et dyr. Hortens har ikke lenger kontroll over noe, og faren vil begrave henne på en klinikk.

Cayton koker stekt zucchini med ris … men forteller henne at det ikke blir premium matlaging fordi han ikke går til selskapet.

Jasmine fortsatte å slå ut mot Salome. Salome prøver

Constance forteller Landras at hun ikke lenger ønsker å gå tilbake til gitaren fordi hun ikke får plass i praksisplassen. Zachary sier du bør få en egen lærer hvis andres mening er viktig. Constance sier hun ikke vil se tilbake. Zachary sier han kommer til å finne noe bra for Constance.

Hortens forteller Cayden at Hughes ble løslatt fra fengselet. Hun sier at hun likte ham først og aldri trodde det skulle ende slik. Hortens er i tårer … Hun lurer på om Bulimia er tilbake med denne affæren med Hughes.

Hortens er enig med Gadden: «Når jeg spiser, er jeg nummen. Det er som om hjernen min er lammet.

Cayton drar til klassen sin ved instituttet, og Hortens lover å vente på ham.

Jasmine stoler på Axel, som er full av Salome, og legger nesen hennes overalt. Jasmine føler at hun har mistet kontrollen over kvelden og har blitt erstattet av Salome og Anas.

Axel forteller Jasmine at han ikke kommer til ballen. Han passerer allerede for en oppkomling, og han ønsker ikke å tjene store penger ved å gå etter ballen.

Landross forteller Licandro at han opprettet et konditori og tenkte på en kvinne han ble forelsket i for noen år siden. Zachary sier at han elsker henne igjen என்பதால் Det er ikke gode nyheter fordi hun er gift.

Constance forteller Claude at hun er mindre sint: hun har sluttet å forvente noe fra Emmanuel. Hun må finne en ny plan for bedre å forstå. Hun vil bytte yrke.

Hortens forteller Kaitan Mehdi at hun har det bra og at hun er hjemme. Da de kom tilbake til bobilen, forsvant Hardens. Hun gikk uten vesken. Cayden innrømmer å ha fortalt Mehdi at han ønsker å gjøre opp noen poeng med Hortens Hughes.

Mehdi ringer Hortens og forteller henne at hun dro for å få luft… Hun skal faktisk se Hughes.

Jasmine blir lamslått når hun kommer til samboeren, og Axel kommer ikke til Hellas fordi han sier at han ikke vil være fyren som utnytter alle hendelsene som skjer på instituttet.

Jasmine sier at hun elsker Axel så mye … Greg forteller henne at det vil være andre muligheter med ham.

