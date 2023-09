Hos Anderlecht er Thorgan fortsatt ute av Hazards posisjon

Thorgan Hazard spilte 76 minutter mot Club Brooks søndag (1-1). Han har ikke spilt mye siden 2. november 2022 og spilte ikke i Borussia Dortmunds Champions League-kamp mot København. Etter januar i en sesong mellom Tyskland og PSV ble han lite brukt.

Hazard, som ankom Anderlecht på den siste dagen av sommerens overgangsvindu 6. september, må ha visst at det vil ta tid å gjenvinne rytmen og lidenskapen. 100% Thorgan ville ha omsatt sjansen sin til et mål i det 58. minutt av kampen? Skuddet hans, så skarpt, gjorde 1-0, kunne ha gjort pausen mulig, og ble beskrevet som et gjennombrudd av Brian Reimer.

Men den røde djevelen (47 landskamper, 9 mål) var ikke 100 % fordi han måtte spille under innbruddet (tommelen), bekreftet han etter kampen, noe som kunne ha forkrøplet ham i noen bevegelser eller støtte. Til tross for mangelen på spilletid forrige sesong, som ga ham alle muligheter til å komme i god form i sommeroppbyggingen, har den nye Anderlecht-spilleren gjenoppdaget seg selv i miljøet han befant seg i, eller ble gjenoppdaget etter sin exit fra belgieren. Mesterskap for ti år siden.

Thorgan Hazard prøvde, men lyktes ikke mot Club Brooks på søndag. ©VKA

Så det store spørsmålet oppstår: når vil Thorgan Hazard komme tilbake til formen som er verdig sitt første år i Dortmund eller årene i Mönchengladbach? Hos Gladbach så de to siste sesongene hans (2017-19) flere doble dobler (over 10 mål og over 10 assists), og hans første sesong i Borussia (2019-20) var nesten i samme slengen (7 mål og 14 assists) .

I tre år, problemer og mindre velstående tall

Mellom skader, begrenset spilletid, mindre åpenbar effekt og uunngåelig mindre konsistent statistikk (11 mål og 7 assists mellom september 2020 og januar 2023), var ting mer delikat. Den tidligere Zulte Waregem-spilleren spilte uavbrutt sist sesong alene, han har nå måttet forholde seg til ulike problemer i tre år og vil ta litt tid å komme seg.

Uten europacupen, ikke ubetydelig som 30-åring, uten å laste programmet, vil han i det minste ha tid til å forberede seg godt. Da må han perfeksjonere selvbiografien sin med sine nye lagkamerater og finne sin plass i systemet som Brian Rymer vil ha.

Søndag ble Hazard på papiret installert på høyre side. Men raskt kom han til venstre, spesielt i første omgang, og skapte overskudd med Francis Amusu. En statistikk fra Anderlechts nummer 11, som byttet ni pasninger med den svenske venstrebacken til Mauves, avslører dette avviket.

Forsøkte ikke en gang en trippel mot Brooks

Hazards gjennomsnittlige posisjon var til slutt mer sentral enn om han bare ble byttet til høyre side ved å penetrere til venstre. Brian Rymer er enig i dette valget, «Skap hull og skap ubalanse. Anderlechts mål var et resultat av en fangst fra Hazard på venstresiden, slik at Debast kunne sende et innlegg mot Hazard og Amusou, med Amusou foran seg, før han gikk rett gjennom midten.

Hvis han kan skape bevegelse, og er involvert i bunnen og avslutningen av målet, er Hazards generelle prestasjon intet mindre enn bemerkelsesverdig. Han fullførte bare 28 av 61 handlinger, den laveste summen av noen Purple-starter, og han forsøkte ikke et eneste snap. Hans suksessrate var positiv (75 %), men negativ når han spilte fremover (2 av 5).

Thorgan Hazard signerte for Anderlecht på en langsiktig avtale ved å signere en treårskontrakt, og han har ingen planer om å trekke seg tidlig i hovedstaden. Det vil ta noen uker til å levere den beste versjonen. Jo før jo bedre, for fotball venter aldri.