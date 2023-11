Hos Faimes tre nye unge konsulenter, fastrente og brolån for CPAS

Å sverge inn til de unge rådmennene i det kommunale barnerådet (CCE) i Faimes er alltid et høytidelig øyeblikk for dem og deres foreldre. Tre av dem ble «navngitt» denne mandagskvelden. I år er det tre «søkere» og tre nye folkevalgte. Siden det ikke var noen kandidater, ble det ingen valgkamp, ​​så det ble ikke valg på de tre nye rådmennene, Cho, Cyril og Carl. Sponset av den nåværende rådgiveren, mottok de et skjerf, en bukett med elegante blomster og et diplom, foran menigheten… samt Mesdames Angelique og Fabian som overvåket dem. De mangler ikke på planer for sin «politiske» fremtid…som økologiske øvelser! Eller besøk en utstilling om mobbing på skolen. De vil trolig bli morgendagens voksne rådgivere. De må forvalte skatter, finansiering og royalties på agendaen for dette rådsmøtet mandag kveld.

Personskatt (IPP) på 8,8 % og eiendomsskatt på 2600 ekstra centimes, mens sentrale kommunale skatter forblir uendret like før et valgår. Dekningsavgift (96 %) vil ikke variere i 2024 faktiske kostnader basert på avfall. Videre er kommuneavgiften for innsamling og behandling av husholdningsavfall ikke endret. På den annen side er det endringer i gebyrer for dokumenter utarbeidet av byplanavdelingen og tjenester til kommunalt ansatte på vegne av tredjepart. Utsatt i begynnelsen av sesjonen på grunn av en brann i CPAS-leilighetene til det tidligere Les Waleffes Presbytery, ble saken angående CPAS-budsjettendring diskutert ved presidentens tilbakekomst. «Dette er tilpasninger, justeringer og korreksjoner for normal service», François Thonon bemerker. For ekstraordinær tjeneste, ba CPAS «Forskudd i form av brolån» Dens andel på € 484 000 (€ 148 000 fra reservefondet) skal betales for intervensjon i arbeidskostnader i den nye avdelingen for kommunal administrasjon. Mens du venter på den umiddelbare avslutningen av det økonomiske aspektet av «messing»-arven. EN «Klasse storsinnethet» Dette bekymrer opposisjonen (Patrice Descelle) som ikke stemte under folkeavstemningen.