Høstens nye biler.

ANALYSER – Ikke overraskende vil SUV-er, nå elektrifiserte, fortsette å dominere nyhetene i flere måneder fremover.

I en kontekst av spenning og usikkerhet – mangelen på halvledere fortsetter å bremse produksjonen og krigen i Ukraina driver opp energiprisene – fortsetter produsentene å fornye sine serier. Mange ganger på en tvungen marsj for å tilpasse seg den økologiske overgangen. Som forventet, for å overholde de kommende fristene for reduksjon av CO2-utslipp to , alle nye modeller konverteres til delvis (hybridisering) eller full (100 % elektrisk) elektrifisering. Herfra passasjen, den 1Ahem januar 2035, fra det nye til elektrisitetsmarkedet (batteri eller hydrogen), stemt av MEP-erprodusenter må følge en bane for reduksjon av karbonutslipp.

Konfrontert med utfordringene og begrensningene som denne revolusjonen utgjør for hele sektoren i en ekstremt skiftende kontekst, ble beslutningene tatt av Europa stille mange spørsmål. Som sådan virker det viktig, ettersom produsenter krever…