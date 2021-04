Høstfest 2021 | Nyheter, sport, jobber

Norsk Hostfest-teammedlemmer kunngjorde onsdag at Norsk Hostfest i 2021 er suspendert for andre år på rad på grunn av det pågående Govt-19-utbruddet, og at David Ryton, president for Hostfest-foreningen, har besluttet å trekke seg.

“Det tar ikke blyant i år,” sa han. Raiden fortalte en pressekonferanse i Scandinavian Heritage Association-bygningen i Minot. Han sa at styret hadde gjort sitt beste for å bringe den langvarige skandinaviske amerikanske festivalen tilbake til høsten, men det var ikke mulig.

Styremedlemmene Tim Mihalik og Jessica Ackermann, samt mangeårig administrerende direktør og nylig administrerende direktør Pam Davy, sa at styret lette etter en ny president og ny administrerende direktør og planla å omforme og bringe inn festivalen i løpet av de neste 15 til 18 måneder. . Det har et nytt fokus på 2022.

Usikkerheten rundt turen var også blant problemene som plaget årets festival. Davey, som snakket på betingelse av anonymitet, fordi den langsomme vaksinasjonsgraden og bekymringene rundt viruset i Canada ikke tillot grensen mellom USA og Canada å forbli åpen. Mennesker i Norwegian Skin, søsterbyen til Norsk Hostfest i Norge, fortalte også Davy at ingen av byens dignitarier ville reise til USA i år. Han sa turistvirksomheten har blitt negativt påvirket av den pågående epidemien, og det er ikke klart når folk vil reise til store arrangementer som Hostfest. Mihalik sa at andre festivaler, inkludert Burning Man Festival i Nevada, er avviklet i år. Ackerman sa at 25 prosent av de som deltok på den siste festen var fra andre land, og en stor andel av disse passasjerene var kanadiere.

Raytons far, avdøde Chester Rayton, var med på å etablere Hostfest, og David Rayton overtok presidentskapet for rundt 10 år siden. Han sa at pensjon fra Hastfest var følelsesmessig for ham og søsknene fordi det ikke var første gang på 43 år at en Ryton-president. Han sa at pensjonen hans ville gi Hostfest-foreningen muligheten til å utvikle seg under annen ledelse. Ryton sa at han ville savne Heightfest, men planlegger å delta i fremtidige år “Offentlig” Han liker også å tilbringe mer tid med familien, reise med venner og besøke. Han takket frivillige, leverandører, underholdere, artister og sponsorer og spesielt Davey som har gjort arrangementet til en suksess de siste fire tiårene.

“Byen Minot, delstaten Nord-Dakota og det skandinavisk-amerikanske samfunnet skylder Ryton-familien en takk for deres ledelse og dedikasjon i Norsk Hostfest i flere tiår.” Styret sa i en offisiell uttalelse. “I løpet av sin periode oppfylte David Rayton utfordringene i underholdningsindustrien, men likevel fortsatte han å feire. Vi takker ham på vegne av styret for et enestående arbeid – og bekrefter kontinuiteten i Rayden-tradisjonen.”

Han sa at styremedlemmene vil møte ledere av andre store festivaler og arrangementer over hele landet for å planlegge for fremtiden. Å opprettholde det skandinavisk-amerikanske fokuset for festivalen vil være viktig for dem. Davy sa at de også diskuterte måter å bringe skandinavisk kultur til samfunnet gjennom virtuelle hendelser. Davey sa at Nork Hostfest in Schools ga virtuelle presentasjoner til skolelever i området i fjor, som vil fortsette i høst. Han foreslo også at håndverks- eller matlagingskurs nesten ble tilbudt.

Hestfest-arrangørene prøver alltid å planlegge og ære tradisjonene før neste Hastfest, mens de bringer nye og spennende leverandører, leverandører og underholdere til festivalen, som sies å være den største skandinavisk-amerikanske festivalen på kontinentet. De prøver å tiltrekke seg det yngre publikummet og hovedgruppen mennesker som går på festivalen. De siste årene har festivalen blitt en tre-generasjons attraksjon, med besteforeldre som bringer barnebarna sine til Hastfest, sa Davey.

Vi liker ikke å si “ingen var der, de gjorde det”. Sa Davey.