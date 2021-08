Hot Money går tilbake til nettoinnstrømninger i juni – Manila Bulletin

Sentralbanken sa at den registrerte 334,51 millioner dollar i netto utenlandsk porteføljeinnstrømning i juni, og reverserte nettoutgangene på 235,14 millioner dollar på samme tid i 2020, ettersom utenlandske investorer fortsetter å vise tillit til økonomiens bedring til tross for et lavere tempo enn forventet. Imidlertid var nettoinnstrømningen for juni lavere enn 416,74 millioner dollar i mai.

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sa at investorreaksjonen i juni ble forsterket av den tredje og siste behandlingen av Bayanihan 3 eller Bayanihan to Arise as One Act; stabile utenlandske direkte investeringer; Arbeidsledigheten ble bedre i april; Og den stabile inflasjonsraten i mai, som fortsatt bryter regjeringens mål på to til fire prosent.

Investorer tok også beslutninger basert på: Karantenebegrensninger i Metro Manila og naboprovinsene. Endringen i IMFs vekstprognose for Filippinene som ble redusert til 5,4 prosent fra forrige 6,9 ​​prosent prognose; Basic Payment Plan (BSP) ikke beveger seg for å holde rentene på 2%; Og fremskynde lanseringen av offentlige vaksinasjoner.

Den totale tilstrømningen i juni utgjorde 2.105 milliarder dollar, mens den totale utstrømningen utgjorde 1.771 milliarder dollar. USA trakk om lag 64,8 prosent av sine totale utstrømninger for måneden.

De fem beste investeringslandene i juni var Storbritannia, USA, Singapore, Luxembourg og Norge, med 74,2 prosent av den totale andelen.

Omtrent 91 prosent av de varme pengestrømmene ble investert i børsnoterte verdipapirer som mat-, drikke- og tobakkselskaper, eiendomsselskaper, banker, holdingselskaper og detaljhandelsselskaper. De resterende ni prosentene ble investert i pesosominerte statspapirer.

Hittil i år registrerte Billing Settlement Payment (BSP) 160,88 millioner dollar i nettoutstrømmer, en forbedring fra 3 231 milliarder dollar i utstrømninger i samme periode i fjor.

BSP bemerket den samme innenlandske og internasjonale utviklingen i de første seks månedene av 2021 som påvirket investorstemning, for eksempel reaksjonen på den nye Biden-administrasjonen i USA, det forbedrede vaksinasjonsprogrammet på Filippinene, press på tilbudssiden i innenlandsk inflasjon og gradvis gjenåpning av økonomien.

Investorer har også reagert positivt på to viktige lover for å øke økonomien – Financial Institutions Strategic Transformation Act som ble godkjent i februar og som vil gjøre det mulig for banker å laste ut dårlige eiendeler, og Corporate Recovery and Corporate Tax Incentives Act, vedtatt i mars, for å kutte bedriftsinntekt. skatt og modernisere skatteinsentiver.

For dette året prosjekterer Basic Payment Plan (BSP) totale netto pengestrømmer til 5,5 milliarder dollar, opp fra de faktiske 4240 milliarder dollar registrert i 2020.