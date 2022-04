Hot tips: Apple AirPods-hodetelefoner er sterkt rabatterte på Amazon!

Vil du gjøre en god handel? AirPods Pro og AirPods 2 er rabattert på Amazon!

I oktober 2019 ga Apple ut AirPods Pro, en premiumversjon av sine eksisterende AirPods med en unik design, støyreduserende teknologi og bedre lyd. Apple sa at med AirPods Pro tar selskapet magien til AirPods enda lenger, med nye hodetelefoner som selges sammen med de rimeligere AirPods 2, som ikke har støyreduksjon.

AirPods Pro, et must

AirPods Pro ser akkurat ut som de originale AirPods, men har en bredere design som gjør det mulig å bruke silikonspisser for komfort, passform og støyreduksjon. Ørespissene finnes i tre størrelser for å passe til forskjellige ører. Selv om vi har hørt rykter som tyder på at AirPods Pro kan komme i forskjellige farger, tilbyr Apple dem bare i hvitt, som de originale AirPods.

Disse modellene er svette- og vannbestandige, med en IPX4-vannbestandighetsvurdering. Dette betyr at AirPods Pro er testet og tåler vannsprut fra alle kanter, så de skal holde seg godt mot svette og lett regn.

AirPods Pro varer opptil fem timer som AirPods, men bare når aktiv støyreduksjon er slått av. I aktiv støyreduksjonsmodus gir AirPods Pro fire og en halv times lyttetid og opptil tre og en halv time taletid på en enkelt lading.