Hotellanmeldelse: Radisson Blu Mountain Resort Beitostølen

Radisson Blu i Beethoven er et populært vinterskianlegg. Slik ser et hotell ut om sommeren.

På vår siste biltur rundt fjellet i Norge og Fjordz valgte vi Pedostalone som vårt første stopp. Vi bodde i to netter Radisson Blu Mountain Resort I betastol.

Jeg vet at den lille fjellandsbyen er et populært skianlegg, så det er et populært vintermål, spesielt blant nordmenn. Men jeg vet ikke hvordan sommeren blir. Det var så travelt med ekstreme klatrere!

En rask studie av Radisson Blu Mountain Resort Pedostalone

Det perfekte stedet for en skyheis (for ski eller fotturer)

I nærheten av Jottunheimen og den berømte Pesegan Rise

Raus frokostbuffé

Finn priser og tilgjengelighet her

Hotellets beliggenhet

Første ting først, hotellet er veldig lett å finne. Det er på hovedveien via Pitostale, og ligger overfor en av de viktigste skiheisene. Det tar noen minutter å reise fra rommet ditt til toppen av himmelsheisen.

Å kjøre til Beitostølen gir deg muligheten til å kjøre den vakre ruten Valdresflye. Det er mange parkeringsplasser, og hvis du setter deg på bussen, vil den slippe deg av på få minutter.

Hvorfor bli på betostalone? Om vinteren tror jeg du kommer til å ta på bakkene! Men om sommeren er området et flott tursted. Det er mange stier i gangavstand til hotellet, men den nærliggende Jotunheim nasjonalpark er en av Norges mest kjente stier, inkludert Besegan.

Lobbyområdet

Innsjekking var rask og en feil i bestillingen min (jeg bestilte en i stedet for to!) Ble løst raskt.

Lobbyen er romslig, og jeg kan tenke meg en veldig behagelig opplevelse i den kalde vinteren.

De historiske bildene på trappene og andre dekorasjoner som denne Fella (ovenfor) gir hotellet et lokalt preg du aldri vil se fra en nasjonal kjede.

Inne på hotellrommet

Rommet var litt datert, men var romslig med god plass til to personer. I motsetning til noen Radisson -hoteller som har et uendelig utvalg av forskjellige kvalitetsrom, er alle dobbeltrommene her nesten identiske.

To lenestoler, et lite bord, et bord og stol, en liten TV og en vannkoker (vannkoker) var inkludert, sammen med litt te og pulverkaffe. TV -en var ikke så moderne som andre Radisson -hoteller, men fungerte bra i de 15 minuttene vi brukte den.

N-suite badet var lite, men hadde en fin dusj. Jeg vil si det beste med rommet er utsikten over fjellene. Rommet ble rengjort, men stuepiken kom veldig sent på dagen, da vi allerede hadde kommet tilbake fra en tur.

Spisemuligheter på hotellet

Fikk frokostbuffé på den store restauranten. Ta et vindusplass hvis du kan eller sitte ute på terrassen hvis været er godt.

Buffeen inneholder mange varme alternativer, vanlig pålegg og rikelig med ferskt brød. I tiden vi levde i, var det nok av håndvaskeverktøy og brødet ble kuttet på forhånd.

På den andre siden av disse aktivitetene var personalet imøtekommende. Veldig forsiktig. Tallerkener og kopper ble kastet så fort at du følte deg skyldig i å spise frokost, noe jeg alltid liker å gjøre når jeg reiser.

Bortsett fra på søndager, er restauranten åpen om kvelden som buffémiddag. Vi deltok ikke i dette, men jeg har hørt fra mange at utvalget og kvaliteten er veldig bra, til tross for den dyre siden.

Det er andre spisemuligheter i landsbyen. Jeg anbefaler å bestille middag for å unngå skuffelse, ettersom de fleste steder var opptatt da vi besøkte i midten av juli.

Les anmeldelser, priser og tilgjengelighet for dette hotellet Booking.com. Du kan også søke Annen overnatting i Beitostølen. God reise!