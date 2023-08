«Hovedutfordringen vi skal møte er en endring i livsstilen vår»

Det er offisielt: Tatiana Silva vil være tilbake på eteren vår i september. Du finner henne hver uke på La Une, hvor hun nå skal presentere «Les mardis de la planete», en dokumentarmulighet med fokus på å beskytte miljøet.

Brennende varme, smeltende is og stigende havnivå: Klimaendringer er nå i sentrum for våre bekymringer. I år vil vi gi deg muligheten til å finne en dokumentar relatert til disse problemene hver uke for å utdanne oss om disse ulike miljøutfordringene og hjelpe oss med å takle dem. «Planetariske tirsdager». Et ukentlig møte tilbys denne sesongen Tatiana SilvaDenne årsaken var spesielt nær hjertet:

Det er et koblet program Yrket jeg har drevet med i 13 år, dvs VærpresentasjonVi er i økende grad vitne til utviklingen av klimaendringer og derfor uunngåelig innvirkningen på miljøet

Faktisk Drivhusgassutslipp I de siste tiårene har A Klimaderegulering, hvis virkninger allerede er synlige i dag. Snart er det dagliglivet vi må tenke nytt om for å beskytte miljøet vårt så mye som mulig. «Hovedutfordringen vi skal møte er endringen i livsstilen vår», I denne forbindelse understreker Tatiana Silva og nevner:

Fremfor alt har vi en livsstil basert på forbruk og den beste formen for individuell frihet. Men miljø, Det er et kollektivt problem som, når det reduseres til et individuelt nivå, oppløses fullstendig. Vi sier til oss selv: «Jeg har fortsatt rennende vann der jeg bor», «Jeg kan kjøpe klimaanlegg for å kjøle ned atmosfæren der jeg bor», «Jeg kan installere et svømmebasseng».

Før du er ferdig, «Så vi må tenke på et kollektivt nivå, noe jeg tror vi ikke har gjort på flere tiår, fordi den industrielle og økonomiske boomen har gjort det mulig for mange mennesker å leve bedre og ta valg som ikke er valg for å overleve, men valg av ønsker. , valg av ønsker».