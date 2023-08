How 2 Escape tilbyr en ny måte å samarbeide på utenfor spillet med en gratis ledsager-app på PC

Asymmetrisk samarbeidsspill Hvordan 2 Escape Fremkomsten av gratis dataapper som lar deg samarbeide på en rekke måter, vil gi en annen måte å spille på.

Følgeappen vil være tilgjengelig på Steam 31. august ved siden av hovedspillets lansering. I tillegg vil spillet også inneholde funksjoner relatert til tilgjengelighet. Alle puslespill kan spilles med et alternativ for fargesynshemminger.

En gratis følgesvennapp for den andre spilleren er allerede tilgjengelig gratis App Store (iOS) og Google Play Butikk (Android), mer tilgjengelig Datamaskin Når du går ut av spillet.

I How 2 Escape må spillerne diskutere og samarbeide for å finne en løsning: én spiller som prøver å unnslippe spiller på datamaskiner eller konsoller, og den andre, som prøver å hjelpe den første spilleren, spiller på telefonen med en ledsager-app. Dedikert til gratis.

Ingen internett nødvendig for å spille: Enten du er i samme rom, på telefonen eller bruker en chat-app, fungerer How 2 Escape for to spillere! Den eneste regelen: ikke se på andre spilleres skjermer!