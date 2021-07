Høy varme fra Ford Will Mustang Mac-E region bremsing

Ford har allerede gitt svar angående Mustang Mac-E-problemet, som har etterlatt noen kjøretøyer strandet i Norge. Merket sier at en programvareoppdatering skal fungere for å løse problemet.

Steg for steg Motor. Nei, Så oversatt og rapportert Deslarati, Mange Mustang Mac-er er ikke mulig en stund etter å ha gått til “Eagle Road” i Norge. Det er en Bratt og svingete vei a Et populært turistmål i Norge.

Seks Mustang Mac-E-drivere rapporterte at deres elektriske shorts brått stoppet og til slutt ble ført til en Ford-servicebutikk. Mac-E overopphetes på grunn av sin regenerative bremseteknologi. Forhandler av Norges bilforbund Carl Martin Ronneberg Deslaratti delte via:

“Jeg fikk seks innløsninger av samme bilmodell på 14 dager.

Ford Norge svarte at dette faktisk var en sikkerhetsfunksjon, og at den ville krasje fra en feil i programvaren. Alle Mac-I reiser på samme bratte vei og bruker maksimal region. Et Reagan-batteri med høyt volum ville ha blitt overopphetet, men sikkerhetsfunksjonen stoppet bilen slik at det ikke skulle skje. Heldigvis, selv om de seks Mac-E brått stoppet mens de kjørte nedoverbakke, skjedde det ingen ulykker.

Anne Sanstepi, informasjonsdirektør i Ford Norge, delte at programvareoppdateringen løser feilen, men dessverre må eiere gå til et Ford-forhandler for å fikse det. Oppdateringen vil etter hvert komme i lufta, men det vil ikke skje utenfor et forhandler ennå. Kunder kan vente til september eller oktober 2021 hvis de vil motta oppdateringen hjemme. Erstattet av en motor.no og deslorati, sa Sanstepi: