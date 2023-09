Høydestudie, opptakskraft, videoanalyse og bordfotball: hvordan Arnaud de Lee, Bull of Lescheret, ble Canadas Bull.

«God fyr, det er en flott seier! Det er verdt å komme hit, skjønner du…» Da han gikk ombord på en av bussene som fraktet syklister fra Quebec til Montreal lørdag morgen, ønsket Julien Alaphilippe å komme bort og gratulere Arnaud de Lee nok en gang med seieren i Quebec GP. Mens den doble verdensmesterens ord taler mye om Walloons popularitet i feltet, gjenspeiler de også respekten Lotto-Destiny-rytteren har tjent blant sine jevnaldrende med sin første World Tour-bukett. Et skritt som ikke skyldte noe tilfeldig gjorde Lesherette-oksen til oksen i Canada.

Naturlig lederskap

Arrangert på samme hotell i både Quebec og Montreal, holder hele campingvognen til de to kanadiske Grand Prixene sammen på samme anlegg i nesten en uke. En spesiell atmosfære som raskt forsto stemningen som hersket ved bordet av lag etablert i den storslåtte spisesalen. Der noen foretrakk smarttelefonen fremfor bestikk i katedralstillheten, var det mye latter i Lotto-Destiny-hjørnet.

Lotto-Destiny-løpere samles rundt bordfotball. © DR

«Det er en god stemning i laget, Maxim von Giles bekrefter. I løpet av de få nedetidene i våre Quebec-dager, tok vi tid i en lounge rundt bordfotball satt opp av organisasjonen eller gikk en kort spasertur i byen. Vi tilbringer tid sammen.

Lagkameraten hans Harry Sweeney forkledde seg som Arnaud de Lees frisør. © DR

En naturlig osmose, der Arnaud de Lees personlighet ikke er fremmed. «Det er sant at han er veldig sosial og ler med alle uten forskjell. Nederlenderen Pascal inhalerer einkorn. Harry (Sweeney, en annen lagkamerat) Ble selv frisør i Canada (ler). Arnaud har en naturlig lederstil som han aldri måtte tvinge og ble bygget lovlig over måneder.

En bane i høyden og under 1,5 kg

Etter å ha lidd av et veldig alvorlig fall i løpet av de 4 dagene i Dunkerque i midten av mai, bygget Tarev de Lescheret seg tålmodig opp igjen for å reise til Livigno, hvor han fullførte karrierens første treningskurs i høyden i tre uker i juli.

«Arnaud reagerte godt på denne utstillingen. Jeroen Dingemans, hovedtrener for Lotto-Dstny-laget, uttrykte håp. Denne perioden var det viktigste arbeidet senere i sesongen og satte et nytt stadium i utviklingen hans. Vi vet hvor viktig denne typen overnattingsbidrag er før de største arrangementene for verdens beste løpere.

En stadig mer sofistikert tilnærming som Ardennis ønsker skal være progressiv. «Da jeg ble proff, var jeg ikke sikker på alle detaljene fordi jeg ønsket å opprettholde rom for forbedring. Under klassikerne husker jeg at alle sa at jeg var litt feit, men den fete fyren har vunnet GP-tittelen i Quebec nå (ler)… Hver rytter har et hode og jeg vil ikke at livet mitt skal forverres. vil vare. Fem år. Jeg vil vare og prøve å gjøre ting bedre og bedre ettersom månedene går.

Lotto-Destiny-rytteren er veldig streng i sin tilnærming til yrket og har skjerpet seg de siste ukene. «Han gikk ned ca 1,5 kgDingemans forklarer. Han tar rådene fra teamet vårt av ernæringsfysiologer svært alvorlig.

I en 30-sekunders innsats er han allerede en av de beste i verden.»

Fan av videoanalyse

I sitt intervju med oss ​​sist tirsdag på Charles de Gaulle flyplass, forstår Arnaud de Lee Quebec-kretsen, noe han aldri la skjul på med imponerende mestring. «Jeg har allerede sett nesten alle versjonene på YouTube»Hvisket Walloon til oss med et smil.

Ardenneren med lidenskap for videoanalyse fordypet seg i opptak før og etter løp. «Dette lar ham akselerere læringen, Cheri Pridham, sportsdirektør for det belgiske laget ved Quebec-løpene. Jeg satt i bilen på den siste Hamburg GP og Arnaud på slutten av den (7.) eHan var veldig frustrert over seg selv fordi han ikke hadde den beste tiden i spurten sin. Han gjennomgikk bildene flere ganger for å forstå hva som kunne forbedres. Arnaud er en veldig smart gutt og lærer raskt…»

Spesifikt arbeid i lange spurter

Arnaud de Lee tillot fri tilgang til kraftverdiene sine etter Quebec GP hvis noen ryttere skjuler deler av dataene sine når de deler noen turer på Strava-plattformen. For å vinne på slutten av Grande Allée produserte Taureau de Lescheret et gjennomsnitt på 1150 watt (!) de siste 20 sekundene.

«Det er mye, men når jeg så på statistikken overrasket det meg ikke, smiler Jeroen Dingemans. Cirka 30 sekunders innsats er Arnauds spesialitet og vi jobber med denne naturlige egenskapen i trening. De siste ukene har han forbedret prestasjonene flere ganger og i dag, med en slik innsats etter et vanskelig løp, kan jeg si at han allerede er en av de beste løperne i verden. Han er i den beste formen i sin unge karriere.

Melk Arnaud ligner Wood når det gjelder kvaliteter, men også i løpestilen.»

Tillit til ens metodikk og taktisk modenhet

Som langspurtleder vet De Lee. «Selv om jeg ikke vinner (7.), Det var under Hamburg Classic (20. august) at jeg skjønte at jeg var best i verden på denne typen innsats. Seieren min på BallyNormande økte tilliten til mine evner, og det samme gjorde seieren min i Quebec. I starten av sesongen informerte jeg ledelsen min om ønsket om å reise til disse to kanadiske løpene, da jeg visste at finalen i den første av to Grands Prix ville passe mine kvaliteter. Siden vi ikke lenger spiller på WorldTour, representerer dette en betydelig økonomisk investering for laget (Redaktørens merknad: kompensasjonen på 7000 euro dekker ikke alle kostnader, kostnadene til D1-lagene er fullt dekket).»

Tilliten til ham betyr at Walloon nå dobler ned med mer taktisk modenhet. «Før og under løp er Arnaud rolig, Hans lagkamerat Pascal Einkorn dømte. Jeg kjørte med Jumbo-Wisma i fem år, og på slutten av et tøft løp er det klare likheter mellom ham og Vaud van Aert i deres fartsegenskaper, men også i måten de kjører på. Arnaud er bare 21 og er fortsatt i læreprosessen, men ting skjer ofte raskt med ham…»