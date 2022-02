Høye drivstoffpriser … Belgierne skynder seg til bensinstasjoner (video)

Drivstoffprisene vil nå rekordnivåer på lørdag, med mer enn €1,9 literen.







av AFP

Lagt ut 25.02.2022 kl. 19:10 Lesetid: 1 minutt



DrMange bilister strømmet til for å fylle fredag ​​da diesel og 98 bensin vil nå rekordpriser lørdag. “Det er et rush, det er mer en fortsettelse,” sa Olivier Neirinc, teknisk direktør i den belgiske drivstoff- og gasshandlerforeningen (BRAFFCO) fredag.

“Det er rush på bensinstasjoner i Belgia. ll n’y a pas d’embouteillages mais (le flux) est plus que soutenu”, en bekreftet M. Neirynck, soulignant que la hausse de samedi était « assez spectaculaire et avait été méufftisamée » pour que les automobilistes choisissent de faire le full.

«Forbrukere ønsker å fylle på før prisøkningen og mange tror prisene vil fortsette å stige med krigen i Ukraina», la en talsperson for Dats24, et datterselskap av Colruyt Group, som også overvåker en massiv tilstrømning til bensinstasjoner.







Maksimalprisene for diesel og 98 (E5) for bensin vil nå rekordnivåer, med over 1,9 euro per liter på lørdag mens maksprisen for 95 (E10) for bensin vil stige til 1,8690 euro per liter.