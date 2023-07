Høyere enn Eiffeltårnet, Icon of The Seas, verdens største skip, selges på sitt første cruise i 2024

François Gemin, professor i statsvitenskap ved ULiège, professor ved Sciences Po Paris og medlem av Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC og medforfatter av deres siste rapport mener atDisse enorme skipene i havet er virkelig en av de største kildene til forurensning i dagMen ifølge ham forurenser disse cruiseskipene mer enn bare et fly, selv når de bruker LNG (flytende naturgass) og drivstoff som også produserer karbondioksid.

For Stéphane Cope, ingeniør, mobilitetsspesialist og fransk naturøkolog ved Bouches-du-Rhône, er denne typen megaliner en økologisk anomali. Erkjenner at du må leve med en viss type utvikling, men sier:Veksten i cruisesektoren oppveier all innsats som kan gjøres for å redusere forurensning i byskala. Ikke veldig rimelig, sier vi til oss selv«.

Hans tale i dag er som følger:Begrenset, moderat, regulert […] Og la oss starte med å si til rederne: Det er for sent å bygge denne typen skip. Det er ikke lenger på tide å generere forurensning for en aktivitet som tross alt ikke er avgjørende for livets funksjon, handel osv. La oss redusere forurensning og ikke overdrive det«.

Et annet problem forårsaket av denne typen transport er det store antallet passasjerer den frakter. «Når du har opptil 7 skip i samme by (Stéphane Kobe bor i Marseille) Som ser passasjerer gå i land for en dag. Det betyr at byen er helt forbigått. Det er slett ikke turisme en by som for eksempel Marseille ønsker å utvikle. «