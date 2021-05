Høyere oljepriser gir fortjeneste i europeiske energiselskaper

Europas største energiselskaper drar nytte av høyere oljepris og rapporterer store resultatøkninger i første kvartal.

I fjor tvang en kollaps i etterspørselen i den verste perioden av pandemien BP (NYSE: BP), Royal Dutch Shell (NYSE: RDS.A) og Equinor (NYSE: EQNR) til å kutte fortjeneste og opprettholde kontanter. Men nå, med oljeprisen som har kommet seg tilbake fra lavpunktet i april 2020 på 16 dollar fatet til over 67 dollar fatet, har de fleste selskaper klart å bringe fortjenesten tilbake over nivåene de var før pandemien traff den globale økonomien.

BPs resultat for første kvartal på 2,6 milliarder dollar oversteg resultatet for første kvartal på 2,4 milliarder dollar i 2019, og var mer enn 200% høyere enn det var i 2020.

Frankrikes Total (NYSE: TOT) kunngjorde et overskudd på 3 milliarder dollar de første tre månedene av 2021, en økning på 69% fra året før og 9% i løpet av første kvartal 2019. Norsk Equinor hentet inn et overskudd i første kvartal på 5,5 milliarder dollar. USA oversteg også inntektene før 4,2 milliarder dollar før pandemien

Shell var det eneste eksterne selskapet blant europeiske energiselskaper. Dens resultat for første kvartal økte med 13% fra 2020 til 3,2 milliarder dollar, selv om det var lavere enn 2019s resultat på 5,3 milliarder dollar.

Selv om inntjeningen har kommet seg, er utbyttet fortsatt under nivået før pandemien, med unntak av Total, som har holdt sin inntjening jevn gjennom hele pandemien.

Mens Shell har økt inntektene to ganger de siste seks månedene, var de 17 amerikanske centene per aksje de betalte i første kvartal mindre enn de 47 amerikanske centene de betalte før pandemien.

Equinor økte også inntjeningen til 15 amerikanske cent per aksje, men det var mindre enn 26 amerikanske cent per aksje for 2019. BPs inntjening på 3,8 britiske pence per aksje i første kvartal var omtrent halvparten av det den betalte i 2019.