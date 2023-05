«Høyeste belønning i vår programhistorie»: Varsler mottar 279 millioner dollar for å avsløre svindel

Den amerikanske børspolitiet kunngjorde at beløpet som tvang bedriftseieren til å betale mer enn 4 milliarder dollar i bøter ved å oppdatere svindelen fikk 279 millioner dollar.

«Belønningsbeløpet som tildeles – det høyeste i programmets historie – oppmuntrer ikke bare varslere til å gi nøyaktig informasjon om potensielle brudd på verdipapirlovgivningen, men gjenspeiler også den enorme suksessen til varslingsprogrammet vårt.»kommenterte, i en uttalelse, Gurbir Grewal, ansvarlig for overholdelse av regelverk ved SEC.

For å beskytte konfidensialiteten til varsleren, avslører ikke byrået noen identifiserbar gjenstand, og starter med firmanavnet hans. Det tydet bare på at han ikke hadde iverksatt etterforskning fra myndighetene mot sin arbeidsgiver, men at opplysninger innhentet under intervjuer og i skriftlige vitneforklaringer gjorde det mulig å utvide siktelsen.

SECs varslerprogram har vært i drift siden 2012, og er finansiert gjennom et spesielt fond supplert med bøter betalt til byrået. En person som gir tidligere ukjent, troverdig og rettidig informasjon kan tildeles 10 % til 30 % av utbetalingene fra selskapet hans dersom han faktisk er sanksjonert.