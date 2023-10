Høyesterett har stadfestet ulovligheten av å avle Cavalier King Charles-hunder

Høyesterett har slått fast at fortsatt avl av Cavalier King Charles spaniels bryter med den nasjonale dyrevelferdsloven fordi den gjengir fysiske egenskaper som forårsaker lidelse.

Avl av Cavalier King Charles Spaniel-hunder er ulovlig i Norge fordi det viderefører avl av fysiske egenskaper som forårsaker lidelse, bekreftet Norges høyesterett onsdag.

Dyreforeningen har i årevis tatt til orde for forbud mot Cavalier-avl. Ifølge ham, selv om de gir et vakkert utseende, har de anatomiske egenskapene til disse hundene – små flate hoder og svulmende øyne – lenge vært foretrukket av oppdrettere, og forårsaker helseproblemer som understrekes av avl.

Avl mot dyrevelferd

Høyesterett ga Norsk SPA medhold, og slo fast at fortsatt avl var i strid med nasjonal dyrevelferdslovgivning.

«Alle hunder av rasen Cavalier har visse nevrologiske tilstander, slik at de har en hodeskalle som er for liten for hjernen, og gir for lite plass til nervesystemet,» sa Høyesterett i et sammendrag av sin kjennelse. Konstitusjonen til disse hundene gjør at de ofte er utsatt for hodepine, hjertesvikt og øyeproblemer.

– Derfor bekrefter dommen at avl som har foreviget arvelige lidelser og sykdommer i årevis ikke bare er uetisk, men reelt sett i strid med norsk lov, heter det i SPA.

Engelsk bulldog rasesjekket

På den annen side slo Høyesterett fast at den kontroversielle avlen av en annen rase, den engelske bulldogen, kan være lovlig så lenge visse normer respekteres.

I første omgang, i februar 2022, forbød Oslo-retten oppdrett av de to artene, men lagmannsretten skilte senere mellom dem og opprettholdt dermed onsdagens kjennelse.

For sin del tok oppdrettere til orde for selektiv avl med dyr som besto flere tester. Dersom avl er forbudt, gjelder ikke dette å holde, selge eller importere disse populære hundene, noe som ifølge dem øker risikoen for at «udokumenterte hunder» kommer fra «valpefabrikker» som ligger i utlandet.