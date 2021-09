Høyhastighets passasjerferge planlagt mellom Nanaimo og Vancouver – BC News

Bilde: google Conquora Capital Partners Inc. sier: Den har en langsiktig leieavtale med Nanaimo Port Authority for bruk av monteringsbrygga og landanlegg.

Toronto private equity-firmaet kunngjorde planer torsdag om å betjene høyhastighets passasjerferger mellom havnen i Nanaimo og Waterfront Terminal i sentrum av Vancouver.

Detaljer er få, men Rupesh Amin, administrerende direktør og grunnlegger av Conkura Capital Partners, sa at fergen vil bli privatfinansiert, og mer informasjon vil bli avslørt i løpet av de neste ukene.

“Jeg forestiller meg at mange tenker:” Jeg har hørt dette før “, sa han sarkastisk til The Times Colonist i et intervju.

Dette er fordi en passasjerferge har blitt prøvd mellom Nanaimo sentrum og Vancouver mange ganger før uten resultat. Tre tjenester startet og avsluttet etter den økonomiske krisen. Andre kunngjorde planer om en passasjerferge som ikke ble noe av.

Det er ingen tvil om at mange i Nanaimo lengter etter å kjøre ferge – det har vært et kronisk valgproblem i flere tiår.

Det siste prosjektet kommer da Nanaimos befolkning overstiger 100 000 og boligbygging i flere familier i havnebyen øker, noe som øker sannsynligheten for at folk kjøper boliger i Nanaimo og pendler til jobb i Vancouver, der boligprisene stiger.

Amin sa at selskapet undersøkte tidligere forsøk på å operere en passasjerferge og hvordan de hadde mislyktes – inkludert mangel på kapital og mangel på en passende finansieringsstruktur. Lav kapital betyr at selskapet tar på seg en stor gjeld i forhold til egenkapitalen.

En annen ulempe er at det bare er en ferge, ofte et brukt fartøy som kanskje ikke er egnet for lokalt farvann.

I noen tilfeller var avtaler eller ordninger ikke på plass for å tillate langsiktig virksomhet.

Amin sa at selskapet har signert to avtaler, inkludert en med Snuneymuxw First Nation kalt avtalen om anerkjennelse, samarbeid og fordeler, som gjør at fergen kan operere på Snuneymuxw -territoriet og anerkjenner First Nation sine rettigheter, land og vannveier. Selskapet sa at avtalen tar sikte på å etablere et langsiktig forhold basert på respekt og gjensidig nytte og å gi et meningsfullt bidrag til den lokale og regionale økonomien.

Den andre avtalen gir en langsiktig leieavtale med Nanaimo Port Authority for bruk av monteringsbrygga og landanlegg.

Et av havnens oppdrag er å tilby infrastruktur som forbinder Nanaimo med “resten av verden”, sa Donna Hayes, president i Nanaimo havnevesen, og “vi er glade for å kunne koble mennesker gjennom denne transportmåten.”

Ian Marr, administrerende direktør i havnemyndigheten, sa at leiekontrakten er på 20 år og kan forlenges.

Mike Wise, president i Snuneymuwx First Nation, sa at Snuneymuxw -traktaten fra 1854 beskytter og bevarer landets landområder og farvann, og muliggjør handel og handel i dens land.

Leonard Krogh, ordfører i Nanaimo og mangeårig tilhenger av en passasjerferge, sa at Kongora har jobbet med prosjektet lenge, og det er håp om at tjenesten vil begynne neste vår.

Han forklarte at den strategiske planen Nanaimo og den økonomiske utviklingsstrategien understreker viktigheten av prosjektet.

“Dette rådet har prioritert sentrum og passasjertjenestetilgang er i tråd med offentlige og private investeringer i kjernen i sentrum som Marriott, ombyggingen av Port Drive og Commercial Street.”

Han sa at fergetjenesten ville bidra til å diversifisere økonomien og tiltrekke seg nye arbeidsgivere og fagarbeidere.

I 1969 lanserte Pacific Hovercraft en veitrafikk med en 35-passasjerferge. Den 40 minutter lange flyreisen kostet $ 7, men prosjektet mislyktes økonomisk. Norske Kværner Fjellstrand startet deretter Royal Sealink Express, men det varte bare 10 måneder før folding, etter at passasjertallet falt.

Den senere fergen Harbor Links, som ble operert av Nanaimo Harbour Link Corporation, hadde også økonomiske problemer.

Da prøvde jeg Island Ferries Ltd. I flere år var tjenesten på plass uten hell.