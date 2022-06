Høyhastighetsvisning: Den nye spektakulære visningen av Google Maps

Under sin Google I/O 2022 Developer Conference i forrige måned avslørte det amerikanske selskapet Android, Google, men Google Maps fremgangen sin på mange områder i sentrum av funksjonaliteten. Det kartografiske verktøyet som brukes på både datamaskiner og smarttelefoner har en fantastisk ny funksjon kalt Immersive View (eller Immersive View). Immersive View kombinerer satellittbilder med bilder fra det bedriftseide Street View. Disse scenene er dyktig omarbeidet for å bevare proporsjonene til hver bygning, noe som gir et fantastisk resultat. Som filmopptakene til mange videospill, får brukeren bak kulissene følelsen av å fly over en by i full 3D-modus. For eksempel er visualisering av omgivelsene en fin måte å innse høyden på bygninger og bredden på gater. Ikke bare det. Google har lagt til en ekstra informasjon. Takket være all data som allerede er samlet inn av Google og som allerede er tilgjengelig på kartet, kan du direkte bestemme gjeldende vær, trafikkforhold eller aktivitet som styrer distriktet.

Som speiderdrone

For ytterligere å forbedre fordypningen tilbyr Google tilgang til selskaper, for eksempel spesifikke bygninger eller restauranter, for å se hvordan de ser ut inne. Som å sende en drone til speider. Resultatet ser veldig interessant ut. Selskapet opplyser også at denne nye navigasjonsmodusen vil fungere på alle enheter. Så det er ikke nødvendig å bruke den nyeste generasjonen av avansert smarttelefon eller kraftig datamaskin.

Immersive View er publisert i Los Angeles, London, New York og San Francisco. Tokyo forventes å bli med i denne lille gruppen senere i år. Google planlegger definitivt å integrere med andre byer. Med Immersive View blir Google Maps forvandlet til litt mer Google Earth, men med økte muligheter ettersom det legger til flere sanntidsinnsamlede data og flere detaljer. Men med Immersive View som for tiden fokuserer på modellering av store byer, har verktøyet for å oppdage verden fortsatt en lys fremtid.

Kilder: Skriving og nettet