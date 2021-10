Høyre-regjeringen har trukket seg

På slutten av to påfølgende perioder preget av krisen (Tønnefall, innvandrere, Govt-19), presenterte den konservative statsminister Erna Solberg sin regjerings avgang til det kongelige palasset kl. V.

“Siden han er statsminister for to partier som er klare til å danne regjering, anbefaler jeg kongen å gå tilbake til Labour -leder Jonas Kahar Storey,” sa statsministeren. I en høytidelig tale i parlamentet i formiddag presenterte utvalget sitt siste budsjettforslag.

Vinnerne av forsamlingsvalget 13. september, Arbeiderpartiet og Sentralpartiet, som hovedsakelig forsvarer territoriene, har blitt enige om å danne en ny regjering, som vil tvinge hver fil i minoritetsparlamentet til å forhandle med andre partier.

Little har filtrert bort det politiske programmet til dette nye teamet, som skal slippes onsdag før vi leverer regjeringspakken neste dag.

Et tredje opposisjonsparti, Sosialistisk Venstre, deltok i de innledende samtalene om å bli med i koalisjonen, som den gang ville ha vært et flertall, men forhandlinger brøt ut om spørsmålet om oljedrift under klimakrisen. Beskatning av de rike.