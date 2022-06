Høytstående amerikanske tjenestemenn sier at Putin slapp unna et attentat og blir behandlet for kreft

Ifølge Newsweek har helsen til den russiske presidenten vært gjenstand for intens debatt i den amerikanske regjeringen siden etterretningsbyråene la ut sin fjerde vurdering. I følge den hemmeligstemplede rapporten ser det ut til at Vladimir Putin har kommet seg etter kreftbehandling i april.

Etterretningen bekrefter også at det ble gjort et attentat mot Vladimir Putin i mars i fjor. Høytstående tjenestemenn frykter at den russiske presidenten vil bli stadig mer paranoid når det gjelder å styre makten sin, noe som gjør fortsettelsen av krigen i Ukraina uforutsigbar.

Men de sier at dette reduserer risikoen for en atomkrig. «Putins grep er sterkt, men ikke fullstendig», sa en senior etterretningstjenestemann. «Alle føler at slutten er nær.»

Alle tre tjenestemenn advarer om at isolasjonen av den russiske presidenten vil gjøre det vanskelig for amerikanske etterretningsbyråer å nøyaktig vurdere helsen til Kremls nåværende leietaker. «Selv om det er tåke, vet vi at det er et isfjell der,» sa en.

En annen tjenestemann påpekte at en av de beste etterretningskildene stort sett hadde tørket ut på grunn av krigen i Ukraina. «Putin hadde faktisk noen møter med utenlandske ledere.» Personlige møter gir noen ganger et godt perspektiv, legger vedkommende til.