HPI, disse overfølsomme «sebraene» ble kjent gjennom en rekke hendelser

Morgan Alvaro, trebarnsmor, skilt, husholderske som ikke kutter ordene hennes, ble konsulent for Lille-politiet og samlet millioner av seere foran skjermene deres. Men hva er mer om den humoristiske tonen i denne detektivserien? Den viser en svært intelligent kvinne som viser en IQ på 160. Og det står i sterk kontrast til måten «nevro-typiske» gjør og tenker på, det vil si flertallet av mennesker. For denne fargerike kvinnen går ideer raskere enn musikk, idédugnad og ikke-lineære konsepter utgjør begrepene hennes.

Og serien gjør en god jobb med å bringe til live disse «HPI»-tankeprosessene og virvelvinden av forskjellige følelser som Morgan Alvaro er.

En annen funksjon enn den «nevrotypiske normen» er av interesse for flere og flere mennesker som etter hvert finner seg selv, som høysensitive mennesker. Husk boken Like sterk som overfølsomhet Av Maurice Barthelemy, som vant tidlig i 2021.

Bøker jeg tenker for mye Og Barnet mitt tenker for mye Christel oppnådde også verdensomspennende suksess med Petitcoline.

Faktisk, «Vi snakker mer og mer om høy sensitivitet, høy ytelse, høy effektivitet osv., og det florerer av vitenskapelige studier om emnet.«, bekrefter Julie Argulin, en personlig utviklingskonsulent som spesialiserer seg på giftige forhold, utbrenthet og mental overaktivitet.»Zebra, høyt potensial, høy ytelse, annerledes, effektiv og så videre. For mange ord til å definere et veldig komplekst fenomen. La oss være klare: disse ordene betyr det samme. Sprudlende, hissig, rastløs, kvikk, gjennomtenkt, selvspørrende, sinn som hopper fra en idé til en annen, eksplosive følelser, sterke verdier, mangel på forståelse for visse ting i samfunnet, dedikasjon til saker, en intens følsomhet. ..«Det ville utgjøre 2% av befolkningen, mer enn 130. Men noen supereffektive kan mislykkes i testene. Hvorfor?»Mens de stiller spørsmål, stilles det spørsmål ved alt i nærvær av følelser, som også spiller en berg-og-dal-bane.»

Fordeler og ulemper

Som Christel Petitgolin fortalte oss, er det ikke lett å tenke på deg selv som en overprester: «En dame snakket alltid til meg om hamsterfamilier i hodet hennes! Det er to nevrologiske hovedkarakteristika. Den første er hyperestesi, eller en økt bevissthet om de fem sansene. De er i seriøst humør. De er mer følsomme, mer emosjonelle.

Det andre kjennetegnet, for å avgjøre om noen er en høypresterende eller en normotenker (og ingen nedsettende betydning her), er at normotenkere har en logisk, kontinuerlig og lineær tankerekke, eller et knyttet tau som vi beveger oss gjennom. Fremover på en logisk og progressiv måte. Blant de supereffektive er Tanken går som en stjerne, én tanke føder ti, som avler andre. Vi kan godt tenke oss at tankens struktur er annerledes når du har et ubundet, knutet tau sammenlignet med et edderkoppnett, sammenlignet med et tau du hopper på som en silkeake.»

Alle disse har selvfølgelig ulemper: å føle seg misforstått, rar, annerledes, i utkanten. Men fordelene: kreativitet, energi, original tenkning …»Nevrobiodiversitet er som biologisk mangfold, det er et friskt pust som gjør mye godt for samfunnet som helhet, på alle nivåer.«, avslutter Crystal Petitgolin.