HTC introduserer Desire 22 Pro Smartphone og lover deg å underkaste deg Metawares

Den nye 6,6-tommers 5G-smarttelefonen er designet for å fungere best sammen med HTCs oppslukende Vive Flow-briller og tjenester som Netflix og Disney + ved hjelp av HDCP 2.2.

Ved første øyekast er ikke HTCs nye Desire 22 Pro-smarttelefon egentlig forskjellig fra de andre. Men den taiwanske produsenten ønsker å skille seg ut fra konkurrentene ved å spille Metawares-kortet. Derfor er den designet for å brukes sammen med terminalen Viv Flow lette oppslukende VR-briller. For dette er det en HDCP 2.2-protokoll for å sende den beskyttede videostrømmen til brillene. Dette gjør at Vive Flow kan brukes med Netflix, Disney + og Twitch-tjenester. I følge produsenten har du ditt eget kinorom med en lerret som er 7,6 m bred. HTC har introdusert en app for enkel tilgang til produsentens metaware, Viverse. Du kan lage avatarer, administrere NFT-er og bruke kryptovalutaer som Ethereum og Polygon.

Desire 22 Pro er rimelig og selges for 9 449. Dette er altså en mellommodell med Qualcomm Snapdragon 695 5G SoC, 8 GB RAM og 128 GB lagring. Skjermen på 6,6 tommer har en oppløsning på 1080 x 2412 piksler og en oppdateringshastighet på 120 Hz. Produsenten har ennå ikke spesifisert hvilken skjermteknologi som brukes.

For bilder og videoer har terminalen en 64 megapiksler (f / 1,79) hovedkameramodul, en 13 megapiksler (f / 2,4) ultravidvinkelmodul og en 5 megapiksler (f / 2,4) dybdefølsom modul . . På forsiden har enheten et volum på 32 megapiksler (f / 2.0).

På strømsiden er HTC avhengig av et 4520 mAh batteri med hurtiglading, trådløs lading og omvendt ladefunksjon. Viv Flow kan for eksempel lades med en smarttelefon. Andre funksjoner inkluderer en strømknapp på siden av fingeravtrykkleseren, samt en IP67-sertifisering som garanterer enhetens vanntetting.

Desire 22 Pro-smarttelefonen forventes å bli markedsført snart, men HTC har ennå ikke gitt de eksakte datoene som er tilgjengelige for Frankrike. Imidlertid har produsenten nevnt reklametilbud. For forhåndsbestillinger gjort før 31. juli får kunden 15 % rabatt på HTC Desire 22 pro og Vive Flow-pakken. I tillegg tilbyr produsenten True Wireless Earbuds (verdt 24 24,99) og HTC Desire 22 Pro-dekselet (verdt 34,99). 15 % rabatt på bunter vil bli brukt fra 1. august til 14. august, men uten tilbehør.