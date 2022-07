HTC vender tilbake til nettbrettmarkedet med en ny modell

Det taiwanske merket prøver å komme tilbake til smarttelefon- og nettbrettmarkedet.

Etter å ha annonsert Desire 22 Pro-lydSom en markering av HTC-merkets retur til mobilsegmentet, rykker det taiwanske merket inn på andreplass med kunngjøringen av et nytt Android-nettbrett, HTC A101.

Nettbrettet på 10,1 tommer har ingen funksjoner som gjør at det skiller seg ut, i motsetning til Desire 22 Pro, som er en «Web 3.0 Ready» smarttelefon. Det må sies at enheten ikke fikk et veldig godt mottak fra Internett-brukere.

A101 presenteres som et svært klassisk nettbrett, som vil ha 8 GB RAM, 128 GB lagringsplass, et 16 megapiksel kamera og et 7000 mAh batteri. Det som derimot er sjokkerende er mangelen på hurtiglading. Du må nøye deg med en 10W-kontakt. Og bruk av en eldre versjon av Android: Android 11.0 i stedet for Android 13.0. Som du kan forestille deg, er det absolutt økonomiske grunner for dette valget.

Det taiwanesiske merket ser ut til å reservere denne nye modellen for en håndfull fremvoksende land uansett. Hans retur til våre breddegrader vil derfor ikke være umiddelbar.

