Huawei Mate Xs2 kommer til Europa i juni for 1 999 euro

MILAN (ITALIA), 18. mai (Benin Actu/EP) –

Huawei presenterte sin nyeste sammenleggbare telefon i Europa, Mate Xs2, en enhet som forbedrer hengslet med et rotasjonssystem som forhindrer rynker som dannes på skjermen ved bruk, og som kommer ut på det europeiske markedet i juni, i tre farger.

Mate Xs2 har vært kjent siden introduksjonen på det kinesiske markedet i slutten av april. På den tiden introduserte selskapet en sammenleggbar smarttelefon som inneholdt en enkelt AMOLED-skjerm som dekket hele telefonen.

Denne mobile enheten ble presentert denne onsdagen på det europeiske markedet, innenfor rammen av «House of Huawei»-arrangementet som selskapet organiserte i Milano, Italia, den vil være tilgjengelig i juni for 1 999 euro med en konfigurasjon på 8 GB RAM og 512 GB lagringsplass intern kapasitet.

Designet valgt av Huawei betyr at skjermen til Mate Xs2, langstrakt, måler 7,8 tommer, med en Full HD-oppløsning på 2 840 x 2 200 piksler og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz,

Når den er lukket, omgir den telefonens kropp, og i praksis flyter skjermen over sidegrensen for å strekke seg bakover.

Nettopp bak er frontkameraet, et trelinsesystem ledet av en 50 megapiksler (MP) sensor, med en 13 MP vidvinkel og en 8 MP optisk telelinse og opptil tre forstørrelser. Frontkameraet er perforert i det ene hjørnet.

Den nye foldingen har et 4600 mAh-batteri, med et 66-watts hurtigladesystem, som lader 90 % på 30 minutter. Den kjører på HarmonyOS og EMUI 12-tilpasningslaget, som har dynamiske temaer og multitasking på tvers av apper.

Selv om det er en sammenleggbar enhet, fremhevet selskapet dens letthet, som veier 255 gram, og dens tynnhet, med en 5,4 mm profil. Skjermen er flat takket være et roterende Falcon-hengsel, som forhindrer at det dannes rynker i midten på grunn av slitasje. Glassfiberboksen er tilgjengelig i tre farger: svart, hvit og lilla.