Huawei MatePad Paper på MWC 2022, øyeblikkets leser?

MatePad Paper e-leser fra huawei Overrasker publikum på MWC 2022. Dette uforutsigbare nettbrettet, med E-Ink-skjerm, kan vise seg frem. Faktisk er leserne fraværende på listen over produkter fra andre telefonigiganter. Hvordan kunne andre merker presentere sine?

Huawei MatePad Paper ereader er høydepunktet på MWC

Generelt bruker hovedmerkene LCD-, OLED- eller AMOLED-skjermer for nettbrett og smarttelefoner. E-Ink-teknologien er basert på et helt annet system. Effekten den produserer etterligner utseendet til blekk på papir. Panelet viser ikke farger og tilbyr en relativt lav oppdateringsfrekvens. Dette er for å spare øynene for tretthet og optimalisere batterilevetiden. Takket være Kindle ofAmazon og Onyx Boox, E-Ink er kjent i verden.

Huawei bestemmer seg for å teste markedet til disse to selskapene og designer MatePad Paper. Denne nyheten har en pekepenn for å skrive, og drar fordel av tilgang til Huawei Books for lesing av elektroniske bøker. Verktøyet tillater også visning av videoer. Faktisk fungerer denne enheten med HarmonyOS-operativsystemet og utvider bruksmulighetene. Den skiller seg fra andre e-lesere som bruker programvare utviklet kun for e-leseren.

Og de andre merkene?

eple opprettholder ryktet om å vente på at teknologien skal være ferdig før den utgis. På den annen side kan det glede fansen å plukke opp en bok på iPhone og lese den på iReader. Samsung Den har enheter med enorme skjermer, i tillegg til S Pen-pennen med mange funksjonsmuligheter. En Samsung Reader vil være nyttig for en notatenhet.

interessen for Sony viser seg å være veldig ekte, fordi jeg allerede utviklet lesere kalt Sony Readers. I tillegg utmerker den seg i design av spesialiserte verktøy. På den annen side er sjansen liten for å se den tilby e-lesere. Faktisk er Sony fortsatt den eneste på denne listen som ikke en gang kommer ut av et nettbrett.

Favoritt jord lenovo finnes i underholdningsapparater. Yogaputer er fortsatt gode tabletter. Hvis vi verdsetter lesing som en hobby, ser det ut til at e-leserdesign er på Lenovos tau.

samlet hmd har alltid hatt et utmerket rykte som ikke blir stjålet. Faktisk, Nokia assimilerer med økonomi og motstand. En leser av merket fortjener sin plass i ryggsekken din hvis du har en globetrottende sjel. Dessuten kommer HMD-enheter med lang batterilevetid.

Ulike produsenter har muligheten til å lage en kvalitetse-leser. Imidlertid holder dette produktet seg unna prioriteringene til de store merkene. Huawei tar steget med sitt Matepad Paper. La oss vente å se om konkurrentene også tar steget.