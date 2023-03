Huawei vil avsløre tilgjengelighetsdatoene og prisene på P60 Pro og Mate X3-smarttelefonene for Frankrike 9. mai

For ikke lenge siden arrangerte Huawei et arrangement for å offisielt presentere sine nyeste smarttelefoner. Det handler om P60-serien bestående av Huawei P60, Huawei P60 Pro, Huawei P60 Art med et spesielt forseggjort design. I tillegg introduserte merket også etterfølgeren til Mate X2, Mate X3. Etter denne presentasjonen lærte vi det merket hadde bestemt seg for å lansere modellene P60 Pro og Mate X3 i Frankrike. Mysteriet forblir fullstendig angående P60 og P60 Art, foreløpig, men det er ikke umulig at de også vil være tilgjengelige i våre regioner, kanskje litt senere på året…









Huawei vil holde et europeisk arrangement for å kunngjøre tilgjengeligheten av sine nye smarttelefoner i Europa. Dette finner sted i München, Tyskland 9. mai.. Det er ved denne anledningen vi vil kjenne markedsføringsbetingelsene til Huawei P60 Pro-smarttelefonene og den sammenleggbare Mate X3. I tillegg vil det også være en mulighet for merket for å gi detaljer om tilgjengeligheten og prisene på andre Huawei-produkter Som freebuds 5 hodetelefoner og den bærbare datamaskinen Huawei MateBook X Pro.









Hvilke tekniske ark for Huawei P60 Pro og Mate X3?





Husk at Huawei P60 Pro-smarttelefonen bruker en 6,67-tommers 1-120Hz AMOLED-skjerm ledet av en Qualcomm Snadragon 8+ Gen 1 4G-versjon brikkesett med et 4815 mAh batteri som støtter lading på 88 watt, samt trådløs lading. Den er utstyrt med en 48+13+48 megapikslers bildeoppsett med 3,5x optisk zoom og en 13-megapiksel sensor foran. den er helt vanntett IP68 sertifikat. Det er annonsert at den kinesiske versjonen kan støtte toveis satellittkommunikasjon, noe som ikke vil være tilfelle med den europeiske versjonen..









Den sammenleggbare smarttelefonen Huawei Mate X3 tilbyr på sin side en 6,4-tommers 1-120Hz AMOLED ekstern skjerm og en intern skjerm 7,85-tommers fleksibel AMOLED når fullt åpen 120Hz også. Den er bare 5,3 mm tykk når den er åpen og drar nytte av en Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G-versjon brikkesett med 12 GB RAM. Den drives av to batterimoduler for en total kapasitet på 4800 mAh som støtter lading på 66 watt og trådløs lading.









Det gjenstår å vente til 9. mai for å finne ut hva tilgjengelighetsdatoene og prisene på de to enhetene vil være.