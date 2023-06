Huawei vil konkurrere med ChatGPT ved å gi ut en enda kraftigere AI fra 7. juli

Hvis Huawei ikke er en stor global aktør innen smarttelefoner og telefoni, har selskapet ikke forlatt utviklingen av andre teknologier. Han er i ferd med å komme med en stor kunngjøring innen AI.

I følge IT Home-nettstedet, Huawei tilbyr en stor språkmodell kalt Pangu-Σ. Kalt Pangu Chat av journalister, vil appen som utnytter den mer eller mindre tilby tjenester som ligner på dagens referanse ChatGPT basert på kunstig intelligens for allmennheten. Ifølge kilder som er kjent med saken, vil AI først være tilgjengelig for kinesiske profesjonelle og bedriftsbrukere, men vi kan fortsatt anta at chatboten vil forbli. Før eller siden vil den bli tilgjengelig for vanlige Internett-brukere.

Pangu Chat er, som GPT-4, en multimodal AI som forstår både tekst og bilder. Dette vil tillate ham å svare på mer spesifikke spørsmål eller forstå et bilde, for eksempel gi deg et sammendrag. Sammenligningen mellom de to teknologiene stopper ikke der, for i kappet om parametere hevder det kinesiske selskapet at OpenAI overgår LLM: Når ChatGPT har bare én billion parametereDet asiatiske selskapet er stolt over å ha øremerket 1085 milliarder til chatboten sin.

Huawei har utviklet sin egen chatbot for å slå ChatGPT på bakken

Pangu Chat forventes å bli vist frem på Huaweis utviklerkonferanse, og vil først bli testet internt av selskapets ingeniører. Opprinnelsen til denne nye LLM Den er ment å konkurrere med den allestedsnærværende ChatGPT Ingenting er overlatt til tilfeldighetene, og selskapet begynte å bygge det i november 2020. Teknologien ser ut til å ha modnet pga Ifølge IT Home Posisjoner alltid basert på samtalene til det større utvalget PanGu-Σ bør være nær GPT-3.5.

Med Pangu-Σ utviklet Huawei spesielt Pangu CV, verdens største maskinsynsmodell, 3 milliarder parametere eller flere automatiske språkbehandlingsmoduler, samt vitenskapelige kalkulatorer. Disse nye teknologiene vil muliggjøre dette «Made in China» chatbot Og gründere i Midtriket må sørge for at de omfavner det.