Hubble fanger de fascinerende detaljene om to galakser i løpet av kollisjonen

Omtrent 100 millioner lysår unna ser to galakser raskt skjebnen til Melkeveien for astronomer.

Svært tett er de klassifisert under samme navn, Orp 91, spiralgalaksene NGC 5953 og NGC 5954 konvergerer, den andre tingen strekker seg mot den første og innsiden. Detaljer om denne lenken vil vises i en fil Nytt bilde av Hubble -romteleskopet.

Etter hvert møtes de to galakser og danner en større elliptisk galakse, ifølge modellene våre for disse gigantiske kosmiske interaksjonene. Vi forventer at Melkeveien tar slutt, og den vil til slutt smelte sammen med vår nærmeste nabo, Andromeda -spiralgalaksen.

Arp 91. (ESA / Hubble & NASA, J. Dalcanton; Bekreftelser: J. Schmidt)

Faktisk er galakseforbindelser ikke uvanlige i universet. Du tror kanskje at rommet er stort og ting kolliderer ofte med andre ting, men galakser går aldri vill i et hav av ingenting. De er ofte forbundet med store deler av intergalaktisk gass.

Vi har oppdaget mange av disse galaktiske kollisjonene, men de skjer med omtrent en milliard års mellomrom, så en isolert kollisjon avslører ikke hele prosessen. Imidlertid er hver et øyeblikksbilde av et øyeblikk i prosessen; Ved å studere konfliktene samlet kan vi rekonstruere hendelsesforløpet, som vist i 2016 -simuleringen nedenfor.

Orp 91 er der to galakser ennå ikke har kollapset nevneverdig; Deres spiralformede strukturer er fortsatt intakte i stor skala. Imidlertid utløste deres interaksjon en eksplosjon i stjernedannelse To stjernebilder, Som Gassstrøm Du Sjokk I molekylære gassskyer som danner stjerner, blir de tvunget til å danne tette klynger, som kollapser under sin egen masse for å danne mindre stjerner.

I tillegg inneholder begge galakser aktive galakser; Det er det, enormt Svarte hull Spiste aktivt materiale i sentrene sine. Denne prosessen presser den kraftige sorte hullluften gjennom den omkringliggende gassen, som – du gjettet det – skaper sjokk som fører til stjernedannelse. Så de to galakser er veldig travle steder.

Etter hvert smelter de to sammen og spiralstrukturene deres går i oppløsning til en slags lys galakse uten egenskaper. Elliptisk galakse. Den er imidlertid minst noen få hundre millioner år gammel. Om det ville være humant å se på det er et åpent spørsmål.

Koblingen mellom Melkeveien og Andromeda er fortsatt langt unna. Forskere forventer at dette begynner å skje På omtrent 4,5 milliarder år. Imidlertid trenger vi ikke bekymre oss for mye; Da er menneskeheten absolutt død, savnet eller ugjenkjennelig.

Men ville det ikke vært fint å vite hva som skjer med det stedet etter at vi drar?

Du kan laste ned Hubble Orp 91 -bildet i full oppløsning eller kopiere bakgrunnen På nettstedet til ESA Hubble.