Hubble-romteleskopet oppdager den fjerneste stjernen som noen gang er observert

Den forrige rekordstjernen ble oppdaget i 2018 av Hubble. Men sistnevnte var i et 4 milliarder år gammelt univers, omtrent 900 millioner år etter Big Bang for Erendel, sier forskere.

Oppdagelsen ble publisert onsdag i det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet Nature.

«Først trodde vi ikke på det,» sa Brian Welch, en ledende forfatter ved Johns Hopkins University i Baltimore, USA, i en uttalelse.

Han hadde privilegiet å navngi denne stjernen: Earendel betyr «morgenstjerne» på gammelengelsk.

«Stjernen eksisterte så lenge siden at den ikke kunne vært laget av de samme råvarene som stjernene rundt oss i dag,» forklarte forskeren.

© AFP

«Å studere Erandale vil gi et vindu inn i en periode av universet som er ukjent for oss, men det har ført til alt vi vet i dag,» la han til.

Stjernen vil være hovedmålet for det nye romteleskopet James Webb, som for tiden måles i verdensrommet. European Space Agency (ESA), som driver teleskopet sammen med NASA, sa i en uttalelse at James Webb ville observere den nye stjernen i år.

Når lyden av et objekt som beveger seg bort mumler, blir lysbølgen litt lengre og går fra frekvensen som er synlig for det blotte øye til den infrarøde bølgen.

I motsetning til Hubble med en liten infrarød kapasitet, fungerer James Webb kun på disse bølgelengdene, og lar oss gå enda lenger bakover.

Til nå var det bare grupper av stjerner som kunne observeres på en slik avstand, spesielt når en stjerne ikke kunne skjelnes.

Men Erandel hadde en universell hjelp: en hendelse kalt gravitasjonslinser. Galaksehopen som ligger mellom oss og stjernen fungerer som et forstørrelsesglass for å lyse opp objektet.

ESA sammenligner denne effekten med krusninger på overflaten av vannet, som i godt vær kan generere forsterkede lysstråler på gulvet i svømmebassenget.

Ifølge astronomer vil denne sjeldne justeringen vare i mange år til.