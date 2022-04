Hubble slo alle rekorder for den fjerneste stjernen som noen gang er lagt merke til

Hennes navn Irendal Og man kan tro at dette er en variant av navnetI IrendEn av de alviske karakterene skapt av den britiske forfatteren J.R.R. Tolkien og nevnt i den Ringehode. De NASA Imidlertid er det et gammelengelsk ord.» Morgenstjernen «Men for oss er det en fremfor alt Stjerne Når observertUniverset Dens alder er bare 7%, noe som betyr at fotonene samlet av Hubble-teleskopet tok 12,9 milliarder år å nå den.

Den fjerneste stjernen kjent til dags dato

Det var faktisk den fjerneste stjernen som noen gang er oppdaget, og som en fjern galakse brøt den i sin tid, takket være Hubble-romteleskopet, vidtrekkende rekorder. Astronomer Benyttet Gravity linseeffekt En flott distribusjon Masse For å zoome inn ekstra kan du ikke gjøre dette alene Øye I bane til Nospier. I dette tilfellet er det detKonstellasjoner WHL0137-08 brøt den forrige rekorden for en enkeltstjerne. Faktisk kunne det observerbare Hubble-universet bare se en periode på 4 milliarder år.

Video hentet fra dokumentaren Lysets odyssé «I et vakuum beveger lyset seg vanligvis i en rett linje, men på et punkt forvrengt av et stort himmellegeme, for eksempel en galakse, avviker banen! CEA, Anemi

Dette funnet ble offentliggjort i dag Via En artikkel i avisen Naturlig, Vi får også vite at Erendel er en stjerne som er minst 50 ganger tyngre enn solen., Som er en av de største kjente. Stjernens struktur og evolusjonsteorien forteller oss imidlertid at denne typen stjerner bare kan leve maksimalt noen få millioner år. Hun eksploderte definitivt Supernova SN II forlot en liten stjerne for lenge siden Nøytronstjerne Eller noe Stjerne svart hull.

For oss er den der fortsatt, og den vil helt sikkert bli utforsket mer detaljert i fremtiden av teleskopet. James Webb.

Hubble slo en ny rekord som denne videoen illustrerer. For å få den mest nøyaktige franske oversettelsen, klikk på det hvite rektangelet nederst til høyre. Engelske vers vises senere. Klikk så på mutteren til høyre for rektangelet, deretter «Vers» og til slutt «Auto Translate». Velg «fransk». © NASAs Goddard Space Flight Center

Er Earendel en type III befolkningsstjerne?

Fordi dataene som samles inn av James-Web, allerede brukes til å klargjøre arten og egenskapene til Earendel Tyngdekraftslinse Laget av klynge Galaxy Det er allerede lov å estimere noe av dens temperatur, masse og radius, det er fortsatt usikkerhet om dette. Faktisk kan Earendel være en dobbeltstjerne.

Det mest interessante perspektivet er at vi står foran en stjerne dannet av en stjerne Gass Nesten rent Det store smelletDvs en forbindelseHydrogen og d»Stråling De tyngre kjernene ville vært nesten uendret av karbon og produksjonOksygen Spesielt i de første stjernene. Det antas at disse må ha vært annerledes og betydelig større enn stjernene som ble dannet i galaksen milliarder av år senere. Derfor kan Earendel se ut som disse eldgamle stjernene som sies å tilhøre Type III-populasjonen fordi de er så primitive.

De Solen Type I-stjerner er en del av befolkningen og stjerner eldre enn 10 milliarder år er ikke særlig store og lever derfor lenger. Sfæriske klynger Eller stjerneglorien til galaksen er en del av Type II-populasjonen.

Astronom Roger Windhorst forteller om sin oppdagelse av Erendel og stjernebefolkningen. For å få den mest nøyaktige franske oversettelsen, klikk på det hvite rektangelet nederst til høyre. Engelske vers vises senere. Klikk så på mutteren til høyre for rektangelet, deretter «Vers» og til slutt «Auto Translate». Velg «fransk». © ASU School of Earth and Space Exploration