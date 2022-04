Hubble-teleskopet har målt størrelsen på den største kjente kometen

Det er klart, kometen Bernardinelli-Bernstein fortjener tittelen «største komet som noen gang er observert». Oppdaget i 2014, oppnådde den bare denne vurderingen i 2021 uten at dimensjonene ennå er nøyaktig bestemt. Siden begynnelsen av april 2022 er dette mysteriet i ferd med å bli fjernet.

Faktisk, hubble teleskop ble mobilisert i den vitenskapelige operasjonen for å utføre denne målingen. Plassert over jordens atmosfære, er den trygg mot menneskelig lysforurensning og andre forstyrrende fenomener. I henhold New York Times, «kjernen til kometen kan ha en diameter på opptil 137 kilometer». Massen kan være 500.000 milliarder tonn, eller «2.800 Mount Everest», spesifiserer den amerikanske avisen.

Ifølge forskere, vi vil ikke kunne se denne kometen på himmelen før i 2031 og et pass «nært» nok jorden. Men ikke få panikk, det himmelske objektet truer ikke menneskeheten, sier spesialister. Om knappe ti år bør Bernardinelli-Bernstein komme i nærheten av Saturn før du returnerer til enden av universet.

«Andre hemmeligheter til kometen vil bli avslørt når den nærmer seg Saturns bane,» spår astronomer, sitert av amerikanske medier. Likevel, listen over informasjon som skal samles inn vil være liten. Forskere mistenker nå at kometen kom fra det (veldig) ukjente oort sky. En slags boble «uobserverbar for øyeblikket, plassert rundt solsystemet, og fylt med primitive isfragmenter, av forskjellige størrelser og former».

